Epic Games Store : Encore deux nouveaux jeux gratuits !

Comme chaque semaine, Epic Games régale sa communauté en proposant des jeux gratuits sur sa plateforme. Cette fois, ce sont les amateurs de photographie et de chasse aux zombies qui seront servis. Disponibles depuis hier, vous pouvez désormais ajouter TOEM et The Last Stand : Aftermath à votre bibliothèque. Attention, l’offre gratuite ne dure que pendant une semaine, alors, faites vite !

The Last Stand : Aftermath, place à la chasse

Sorti en 2021, The Last Stand : Aftermath est un jeu de survie et d’action rogue-lite développé par Con Artist Games. Vous incarnez un survivant infecté par le virus zombie, vous donnant des capacités spéciales. Sachant condamné, vous vous portez volontaire pour effectuer une dernière mission : explorer des territoires encore inaccessibles. Vous serez alors plongé dans un monde post-apocalyptique ouvert, où vous devez explorer, survivre et lutter contre des vagues de morts-vivants. Votre objectif est de rassembler un maximum de ressources et d’informations pour les survivants restants avant de succomber à la maladie.

Outre son aspect rogue-lite, le gameplay donne au jeu un côté tactique. Chaque choix compte, mais chaque échec peut être également fatal. Ajoutez à cela un style graphique et une ambiance du jeu sombre, vous plongeant dans une atmosphère à la Walking Dead.

Nous vous laissons découvrir le jeu dans la vidéo ci-dessous, avant de le télécharger gratuitement sur Epic Games Store :

Voir aussi : Test – Age of Mythology : Retold – La renaissance des dieux sur Xbox

TOEM : Quand photographier devient un jeu sur Epic Game Store

Changement de registre pour le deuxième jeu gratuit de la semaine sur Epic Games. Développé par Something We Made et sorti en 2021, TOEM met l’accent sur la photographie et l’exploration, avec un style visuel charmant en noir et blanc rappelant les dessins faits à la main. L’histoire suit un jeune aventurier qui part en voyage pour observer un phénomène naturel appelé « TOEM ». Tout au long de sa quête, il prend des photos et résout des énigmes pour aider les PNJ sur son chemin.

Le gameplay de TOEM repose principalement sur l’exploration. Avec un appareil photo, vous allez pouvoir capturer le paysage ainsi que les moments forts en cours de route. Vous devez également résoudre des puzzles et interagir avec l’environnement. Chaque nouvelle photo peut avoir un impact sur votre progression : elle peut par exemple dévoiler des détails cachés, ou servir de solution aux énigmes. La mécanique est simple mais gratifiante, avec une ambiance relaxante grâce à sa bande-son apaisante et à son rythme tranquille.

Si vous êtes amateur d’expérience contemplative et immersive, n’hésitez plus à télécharger TOEM sur Epic Games Store !

Ci-dessous sa bande-annonce de présentation :