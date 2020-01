Les 3 Jeux vidéo incontournables de la semaine – Psikyo Shooting Stars Alpha, Rugby 20, The Walking Dead

Dans les méandres de la production vidéoludique, Le Café du Geek séléctionne pour vous les 3 jeux vidéo les plus marquants de la semaine. En ce dimanche nous avons donc Psikyo Shooting Stars Alpha, du shoot’em Up aux pixels biens baveux. Rugby 20 que les gamers du Sud-Ouest ne se sentent plus mal aimés. Et enfin de la terreur zombiesque en mode VR avec The Walking Dead : Saints & Sinners !

Psikyo Shooting Stars Alpha – Le retour des jeux vidéo Shoot’em Up

Je vous parle d’un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Une époque où les Shoot’em Up étaient les stars des bornes d’arcade et dont les adaptations sur console faisaient une bonne partie de leur chiffre d’affaires. Dans le genre, le studio Psykio a marqué les esprits avant de disparaître à la fin des années 90. Il a laissé des titres légendaires que 505 Games rééditent dans cette compilation de 6 titres.

Au menu nous avons les trois Strikers 1945 (I, II et III) avec un affichage vertical. Puis viens Sol Divide où vous affrontez des démons à l’horizontale. Dragon Blaze quant à lui est également à la verticale, mais vous allez chevaucher des dragons pour annihiler chacun de vos ennemis. Enfin, Zero Gunner 2 est le plus récent (2001), aux commandes d’un hélicoptère qui peut tourner sur lui même pour mieux viser les cibles.

L’adaptation est fidèle au jeux vidéo originale, graphismes inclus, donc si vous cherchez de la 3D balaise à tous les étages passez votre chemin. Du bon vieux pixel de qualité, qui restent très jolis et explosent d’un charme très rétro pour faire chavirer les anciens et les plus jeunes. Il est d’ailleurs possible de très finement régler la difficulté pour que chacun avance sans trop de frustration. Jouer en nomadisme est un délice sur les jeux à l’horizontale, mais pour profiter au mieux du gameplay à la verticale mieux vaut avoir un Flip-Grip. Mais sur un grand téléviseur, cela passe très bien. Le plaisir de jeu est réel et la Switch permet de paramétrer tous les boutons des joycons pour jouer en solo ou à deux.

Notre avis sur ce jeu vidéo : 3,5/5

Ce jeux vidéo respire le rétro-gaming de qualité, les titres sont bien choisis est très plaisant à jouer. Seul Zeo Gunner est un peu plus complexe dans sa jouabilité. Les pixels explosent de partout, c’est beau, c’est charmant, c’est jouissif même et la durée de vie est bien longue. Enfin, il y’a un véritable musée virtuel inclus dans le jeu pour se plonger encore plus dans la culture Shoot’em Up. Les plus accro pourront succomber à l’Édition Limitée avec les BO sur CD, un artbook et des illustrations. L’épisode II de cette compilation sera dénommé Bravo et sortira en février.

505 Games, Switch

Rugby 20 – La base du jeu de sport

Les amoureux de l’ovalie vont sûrement sauter de joie. Les jeux vidéo de rugby sont une denrée aussi rare que la peau lisse et brillante chez un adolescent en crise d’acné. Big Ben remet le couvert avec un Rugby 18 qui avait laissé une certaine amertume pour les amateurs de ballon ovale. La version 20 apporte pas mal d’amélioration dont du contenu. Nous avons 11 stades et des équipes nationales et celles de 5 championnats. Les équipes françaises sont toutes là, mais cela est beaucoup plus aléatoire pour l’Angleterre, l’Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande. Nous avons du choix, mais les vrais aficionados des équipes et des joueurs resteront sur leur faim.

Le rugby est un jeu très tactique, technique et stratégique. Même si vous êtes un habitué de ce sport, il est impossible de ne pas passer par les rapides didacticiels. Ils permettent d’assimiler les modes de jeux et d’apprendre à mettre en place les combinaisons. Ainsi, monter de réelle structures d’équipes (en fonctions des spécificités des coachs) et les appliquer dans le jeu. Les phases arrêtées donnent lieux à des actions contextuelles très bien menées qui apportent du sel au jeu.

Notre Avis 2,5/5

Rugby 20 est plein de bonne volonté, mais son gameplay est parfois brouillon et il n’est pas évident de mettre en place des tactiques finement ciselées. De plus, niveau technique nous sommes restée en dans les années 2010, mais au début pas la fin. Nous aurions aimé être dithyrambique sur ce titre, mais nous sommes loin du jeu de nos rêves. Il y’a trop de petits défauts, en plus de la technique datée, pour le conseiller à d’autres que les vrais passionnés.

Big Ben, PC, PS4, Xbox One

The Walking Dead : Saints & Sinners

The Walking Dead vient de se connaitre son épilogue en Comics, devrait encore durer quelques saisons en série et accueil un nouvel épisode vidéoludique. Sa particularité, il est uniquement disponible en VR. L’ocassion de ressortir son HTC VIve, Occulus Rift, Rift S (avec le link PC). Nous sommes conc immergé dans la peau d’un survivant à un terrible ouragan en NOuvelle-Orléans et pas de bol, une inifection Zombie demarre au même moment. Vous demrarez dans un bus qui est à la foit taniere, atelier et point de départ de chaque missions. NOus sommes avant tout dans un jeu de survie, transposé dans l’univers de The Walking Dead.

Première déception, le scénario est à la fois convenu, faiblard et se complaît dans les stéréotypes de la série. La VR aurait pu apporter un surplus d’émotions, de choix déchirant, nous en sommes loin. La mécanique de jeu est aussi assez convenue : des missions assez répétitives à base de recherche d’objets et de collecte de ressources. Cela vous servira à améliorer votre équipement dans le bus, de fabriquer des objets pour avancer plus loin et débloquer les missions suivantes. Votre endurance dépend de nourriture difficile à trouver et sa qualité déficiente entame votre vie. Il ne sera pas rare de partir en mission le ventre vide. Cela augmente la difficulté, surtout que vous ne pouvez jouer qu’en journée jamais de nuit.

La VR est bien pensée, les graphismes soignés et associés à une bande-son très The Walking Dead on s’y croit. Toutefois, nous avons rarement eu la pétoche ou sursauté de terreur. Les armes sont nombreuses, les armes à feu sont simples à utiliser. Celle de corps à corps demande de la précision et surtout de l’entraînement.

Notre avis 3,5/5

Nous ne sommes pas face à un grand jeu vidéo de survie ni de zombie, un peu trop répétitifs et à la narration pas assez développée. Il rate en plus le coche émotionnel et terrifiant. Toutefois, il donne l’occasion de ressortir son casque VR et de s’amuser vraiment. L’aspect le plus réussi est les combats qui sont très immersif. Dommage qu’il soit si difficile et que ses bonnes idées ne soient pas mieux exploitées.

Testé sur HTC VIVE.

Skydance Interactive, PC + VR OBLIGATOIRE

A dimanche prochain pour 3 nouveaux jeux vidéo à ne pas manquer !

