Netflix dévoile les premières de sa série animée Stranger Things: Tales From ’85

Enfin ! Après presque une décennie d’existence, on est enfin proche du dénouement final de Stranger Things, la série horrifique phare de Netflix. Mais avant le début de la saison 5 ce 27 novembre, la plateforme a encore réservé une surprise pour les fans d’Eleven et sa bande. Il s’agit tout simplement d’une série animée autour de la licence, baptisée Stranger Things: Tales From ’85. Les premières images et détails sont déjà disponibles : consultons-les sans plus tarder.

Stranger Things: Tales From ’85 : un nouveau chapitre entre deux saisons

Après avoir bouleversé la pop culture depuis 2016, Stranger Things ne compte pas disparaître avec la saison finale. En collaboration avec Netflix, les frères Duffer confirment le développement d’une série animée intitulée Stranger Things: Tales From ’85. Cette dernière replongera les spectateurs dans la petite ville de Hawkins, en pleine guerre froide, au moment où l’Upside Down continue de hanter ses habitants.

Se déroulant durant l’hiver 1985, Stranger Things: Tales From ’85 se situe donc entre la saison 2 et la saison 3 du show phénomène. La série animée devrait explorer de nouvelles menaces surnaturelles et développer les relations entre les jeunes héros, désormais plus conscients des dangers qui rôdent dans leur ville.

Regardez la bande-annonce de révélation dans la vidéo ci-dessous :

Une esthétique rétro, une équipe solide et un casting vocal inédit pour un beau projet

Netflix promet une expérience visuelle singulière pour sa prochaine série animée. Tales From ’85 adoptera donc une animation stylisée inspirée des cartoons américains des années 80. Les premières images diffusées lors du Stranger Things Day 2025 se démarquent par ses couleurs saturées et ses effets « VHS » très assumés. Un pur chef d’oeuvre, signée Flying Bark Productions (What If…?, Monkie Kid).

Côté team, Eric Robles sera le showrunner de Stranger Things: Tales From ’85, en collaboration étroite avec les frères Duffer. Ils sont rejoints par Shawn Levy et Dan Cohen de 21 Laps Entertainment, ainsi qu’Upside Down Pictures. Netflix a également annoncé un casting entièrement renouvelé pour doubler les personnages. Brooklyn Davey Norstedt prêtera sa voix à Eleven, tandis que Luca Diaz, Elisha Williams, Jolie Hoang-Rappaport, Braxton Quinney et Ben Plessala interpréteront respectivement Mike, Lucas, Max, Dustin et Will. Brett Gipson sera la voix du shérif Hopper. Des figures reconnues comme Odessa A’zion, Janeane Garofalo ou Lou Diamond Phillips rejoignent également la distribution pour incarner de nouveaux personnages secondaires.

Pour le moment, on ne connaît ni le nombre d’épisodes ni la date exacte de diffusion de Stranger Things: Tales From ’85. Seule une chose est déjà confirmée : la série animée sera diffusée en exclusivité sur Netflix courant 2026.