Anthropic pose ses valises en France !

Anthropic, la startup américaine à l’origine du chatbot Claude, s’installe en France avec l’ouverture d’un nouveau bureau à Paris. Cette expansion européenne marque une étape importante pour la société, qui souhaite renforcer sa présence sur le continent et rivaliser avec OpenAI. Mais aussi répondre à la forte demande des entreprises européennes pour ses solutions d’intelligence artificielle.​

Anthropic s’implante à Paris et Munich

Anthropic a annoncé l’ouverture de bureaux à Paris et Munich, deux villes clés pour l’innovation technologique en Europe. Cette décision s’inscrit dans une stratégie de croissance mondiale, avec des recrutements locaux et un rapprochement avec les acteurs publics et privés du continent. L’entreprise, fondée en 2021 par d’anciens chercheurs d’OpenAI, mise sur la sécurité et l’éthique de ses modèles d’IA, notamment Claude, pour se démarquer de ses concurrents.​

La région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) est devenue le marché le plus dynamique pour Anthropic. Et ce, avec une multiplication par neuf de son chiffre d’affaires annualisé et une croissance du nombre de ses grands clients. Parmi eux figurent des entreprises françaises de renom. Citons, par exemple, L’Oréal et Sanofi, qui utilisent Claude pour des tâches variées, allant de la rédaction de code à la résolution de problèmes techniques.​

Une concurrence croissante avec Mistral et OpenAI

L’arrivée d’Anthropic en France s’inscrit dans un contexte de concurrence intense entre les géants de l’IA. Mistral, la startup française récemment valorisée à plusieurs milliards d’euros, devient un rival de poids sur le marché national. Anthropic, quant à elle, se positionne comme une alternative plus sécurisée à OpenAI. L’entreprise met effectivement l’accent sur la fiabilité et la transparence de ses modèles.​

Malgré ses ambitions, Anthropic doit faire face à des défis juridiques. En particulier, des actions en justice pour l’utilisation non autorisée d’œuvres protégées dans l’entraînement de ses IA. La société, valorisée à 183 milliards de dollars, continue cependant d’attirer les investisseurs et de recruter des talents pour accompagner sa croissance rapide en Europe.​

Anthropic renforce ainsi sa position sur le marché européen, tout en s’adaptant aux spécificités réglementaires et aux attentes des entreprises locales.