Sam Mathew, nouvelle force dynamique de Microland

Microland, un leader indien dans les services d’infrastructure informatique, vient de franchir une étape importante. La société a nommé Sam Mathew au poste de président, annonçant de nouveaux horizons pour l’entreprise avec des objectifs ambitieux en termes de croissance et d’innovation technologique.

Sam Mathew, Nouveau Président de Microland

Sam Mathew apporte à Microland une riche expérience de plus de 29 ans dans le domaine de l’infrastructure informatique et des services cloud. Avant de rejoindre Microland, il a occupé plusieurs postes de haute direction chez Wipro Technologies et DXC. Dans son nouveau rôle, Mathew sera basé aux États-Unis, d’où il dirigera la stratégie de croissance mondiale de l’entreprise.

Rôle et Objectifs de Sam Mathew à Microland

En tant que président, Sam Mathew aura pour mission de superviser l’engagement client, les partenariats technologiques, et l’excellence de la prestation des services. Pradeep Kar, fondateur de Microland, confirme que Mathew jouera un rôle crucial dans le pilotage de la transformation stratégique de l’entreprise et dans la consolidation de sa position sur le marché. L’accent sera mis sur l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine afin de créer de la valeur pour les clients.

Innovations et Services Proposés par Microland

Microland se positionne à la pointe de l’innovation technologique en proposant des services en infrastructure, cloud, cybersécurité et automatisme. Ces 35 dernières années, l’entreprise a réussi à obtenir des résultats tangibles pour ses clients grâce à ses technologies de nouvelle génération. Ceci est essentiel pour aider les entreprises à tirer parti de l’IA et d’autres technologies avancées afin d’améliorer leur compétitivité et efficacité opérationnelle.

En conclusion, l’arrivée de Sam Mathew à la présidence de Microland marque une nouvelle ère pour l’entreprise qui cherche à renforcer son engagement envers la transformation technologique et l’excellence opérationnelle. Avec une vision claire et une stratégie axée sur l’innovation, Microland est prête à relever les défis de l’ère numérique et à offrir toujours plus de valeur à ses clients et partenaires à travers le monde.

