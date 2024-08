Test – Sharp AF-GS552A : Un air fryer efficace et économique

S’il y a bien un petit électroménager qui a le vent en poupe depuis quelque temps, c’est bien l’air fryer. Ou friteuse à air en français. Et toutes les marques s’y mettent désormais, comme Sharp avec le modèle AF-GS552A que nous vous présentons aujourd’hui. Un air fryer familial (de 4 à 6 portions par utilisation) de 5.5 litres abordables et au fonctionnement simple.

Design

Ce modèle est le plus gros disponible chez la marque, et avec des dimensions de 313 x 318 x 395 mm (largeur x hauteur x profondeur), il vous faudra donc une certaine place sur votre plan de travail. Les matériaux utilisés sont principalement du plastique, notamment pour tout le pourtour de ce AF-GS552A. La partie supérieure accueille tous les boutons de la machine. Ces derniers sont tactiles et aucun bouton « physique » ne sera présent. En espérant que la durabilité de ces derniers sera bonne. Afin d’accéder au panier de 5.5 litres, une poignée plutôt ergonomique est présente en face. Quant au panier, ce dernier est amovible. Ce qui permet un nettoyage simple et rapide, particulièrement grâce à a surface antiadhésive.

Performances

Pour les spécifications techniques, cet air fryer Sharp AG-GS552A propose une puissance de 1650W avec une plage de température allant de 80 à 200°C. Il dispose de quatre modes de cuissons différents (Préchauffage, Réchauffage, Maintenir chaud, Cuisson à partir de surgelés) et huit programmes pré-réglés. L’air chaud nécessaire à la cuisson de vos aliments, vous l’aurez compris, est propulsé à pas moins de 2500 tours par minute. Le choix des programmes se fait ultra simplement via l’utilisation des boutons tactiles. Un petit écran LED vous spécifiera pour chaque programme la température et la durée préconisée. Il vous sera ensuite possible de le modifier à votre convenance.

À l’utilisation, j’ai eu l’occasion de pouvoir cuire plusieurs types d’aliments. Les nems et gyoza pour commencer, qui ressortent parfaitement croustillant et doré. Il en est de même pour les frites et/ou pommes rissolées (faites maison dans les photos ci-dessous). À noter que ces dernières n’ont nécessité qu’une pointe d’huile, beaucoup moins que pour une cuisson classique à la poêle ou en friteuse classique. Les gâteaux seront aussi compatibles avec une cuisson a l’air-fryer avec ici pour exemple un crumble. Le nettoyage est réellement ultra-simple, même pour quelqu’un comme moi qui n’aime pas du tout faire la vaisselle. Il vous sera également possible, si vous en possédez un, de le mettre directement au lave-vaisselle, pratique !

Conclusion

Que vous souhaitiez manger plus sain, moins gras ou faire des économies d’énergie, alors l’achat d’un air fryer est une bonne solution. En effet, avec ce Sharp AF-GS552A, c’est jusqu’à 50% d’économie d’électricité qu’il sera possible de faire, comparé à l’utilisation d’un four traditionnel. Bien entendu, les saveurs et le résultat sont, pour moi, très similaire à son homologue plus classique. Un point non négligeable, d’autant plus au vu des prix de l’électricité de nos jours. Et le plus important, c’est que son prix n’est pas si élevé que ça. Pour se le procurer, comptez un peu moins de 120€ sur la marketplace de la Fnac.