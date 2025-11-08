ELEGOO impressionne à Formnext 2025 avec ses innovations 3D majeures

ELEGOO se prépare à marquer les esprits lors de Formnext 2025. Le spécialiste de l’impression 3D présentera ses toutes dernières innovations à Francfort du 18 au 21 novembre. Pour son dixième anniversaire, la marque chinoise mise sur un véritable écosystème intelligent, conçu pour tous les passionnés de fabrication additive.

Les innovations d’ELEGOO dévoilées à Formnext 2025

A Formnext, ELEGOO dévoilera ses plus grandes réussites technologiques. Cette année, la marque propose un écosystème complet réunissant imprimantes 3D, filaments avancés et plateformes numériques. L’objectif est simple : offrir aux utilisateurs une expérience d’impression 3D intuitive et performante. Pour l’occasion, des promotions et cadeaux exclusifs attendront les visiteurs. L’équipe ELEGOO sera également présente pour échanger sur les nouveautés et partenariats à venir.

Les nouvelles imprimantes 3D Centauri Carbon 2 et Jupiter 2

Parmi les nouveautés phares, deux imprimantes 3D attirent tous les regards. D’abord, la Centauri Carbon 2 : dotée de la technologie multicolore et d’un système RFID, elle promet une gestion automatique des filaments. C’est l’outil idéal pour transformer la créativité en prototypes concrets. Ensuite, la Jupiter 2, une machine à résine professionnelle. Elle intègre un grand écran LCD 16K de 14 pouces et offre une très haute précision d’impression. Sa conception permet de répondre aux besoins des créateurs les plus exigeants.

Une plateforme et des outils connectés pour la communauté 3D

ELEGOO lance aussi Nexprint, une nouvelle plateforme de modélisation 3D. Ce service connecte créateurs et utilisateurs à travers le monde, grâce à un système de récompenses attractif. Un fond d’un million de dollars encourage la conception de modèles originaux. De plus, l’application ELEGOO Matrix facilite le contrôle à distance des imprimantes. Enfin, de nouveaux filaments renforcés, comme le PETG-CF ou le PAHT-CF, garantissent des impressions solides et durables.

En conclusion, ELEGOO confirme son leadership dans l’univers de l’impression 3D. Grâce à ses imprimantes innovantes, ses outils connectés et sa plateforme collaborative, la marque facilite la création pour tous. L’avenir de l’écosystème ELEGOO s’annonce prometteur pour les passionnés de technologie et de fabrication intelligente.

