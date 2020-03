Coronavirus : Annulation du Google I/O 2020

Et c’est une conférence de plus annulée en raison du Covid-19, le Google I/O 2020, l’événement majeur de Google ne sera pas ouvert au public cette année en raison du risque épidémiologique du nouveau coronavirus en provenance de Chine.

La conférence initialement prévue du 12 au 14 mai 2020 est tout bonnement annulée. Elle ne sera même pas reportée à une date ultérieure. Le Google I/O est l’événement annuel dédié aux développeurs proposé par l’entreprise. C’est la plus grande conférence de la société chaque année ! Elle aurait dû se tenir à l’amphithéâtre Shoreline au siège de Google en Californie.

L’annonce de Google sur Twitter :

Due to concerns around the coronavirus (COVID-19), we’ve decided to cancel this year’s physical event at Shoreline Amphitheatre. It’s sad that we won’t be able to gather as a developer community but your health and safety is our priority.