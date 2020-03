OnePlus 8 : Ce qu’il faut savoir sur ce nouveau smartphone

Le OnePlus 8 commence à pointer tout doucement le bout de son nez. En effet, rappelons que le OnePlus 7 avait été dévoilé en mai de l’année dernière. La date fatidique approche donc rapidement ! Mais selon les dernières rumeurs, le prochain smartphone de OnePlus pourrait être annoncé un peu plus tôt. En avril précisément. Mais alors, que sait-on déjà du prochain flagship de la marque ? Faisons le point ensemble.

OnePlus, en retard par rapport à leurs concurrents ?

En effet, de grandes marques ont présentées leurs derniers smartphones, comme Xiaomi ou Samsung par exemple. Mais en revanche, aucune nouvelle pour le moment de la firme chinoise sur ses futurs smartphones.

Mais nous avons désormais une petite idée sur la date de la révélation de la prochaine gamme de OnePlus. En effet, selon plusieurs médias comme le célèbre TechRadar, la société souhaiterait présenter sa nouvelle gamme en Inde courant du mois d’avril. L’Inde étant un marché énorme pour OnePlus, cela ne nous étonne guère. Notons que généralement, les produits de la marque sortent en même temps sur le marché mondial qu’en Inde.

Mais alors, que savons nous déjà ?

En toute logique, le futur smartphone OnePlus devrait être équipé comme chaque année des composants les plus récents proposés sur les plateformes mobiles. Nous devrions donc retrouver :

Un processeur Qualcomm Snapdragon 865

Un écran avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz . (Cela a déjà été confirmé par l’entreprise)

avec un taux de de . (Cela a déjà été confirmé par l’entreprise) Une meilleure caméra (sans informations précises sur les futurs capteurs)

(sans informations précises sur les futurs capteurs) La recharge sans fil (malgré que le CEO de OnePlus était toujours retissant à l’installation de cette technologie)

Notons également que la marque aurait en tête la sortie d’un modèle »Pro » et d’un modèle »Lite » présentant des caractéristiques plus basses, mais un prix plus abordable également. Il ferait un excellent concurrent au futur iPhone low-cost prévu par Apple ou certains téléphones Xiaomi.

De notre côté, nous avons grandement hâte de découvrir le futur modèle de OnePlus, la marque est attendue au tournant sur des points essentiels comme la qualité photo et les performances de l’appareil. Plus que quelques semaines à patienter !

