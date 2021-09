Intel NUC P14E : un PC portable modulaire basé sur un NUC 11

Intel a mis à jour son catalogue de produits avec son nouvel ordinateur portable modulaire NUC P14E basé sur l’élément de calcul NUC 11.

Une machine modulaire, destinée aux professionnels

Ce nouvel ordinateur portable NUC P14E, basé sur le NUC 11 CE, tire partie de la modularité des NUC de Intel. Pour la première fois, un ordinateur portable hébergé une de ces puces Intel. Il propose un écran de 13,9 pouces avec un dalle tactile IPS 1440p avec une résolution de 3000 x 2000 et 400 nits de luminosité. L’ordinateur portable dispose d’un pavé tactile en verre avec les pilotes Microsoft Precision et la prise en charge de Windows Hello, et utilise également l’empreinte digitale intégrée et la caméra infrarouge HD pour la reconnaissance faciale.

En ce qui concerne les entrées-sorties, Intel propose deux ports USB 3.2 Gen 2, un port HDMI et DisplayPort 1.4a, ainsi qu’une prise casque. Il prend également en charge un SSD PCIe NVMe M.2 jusqu’à la norme PCIe Gen4. La connectivité comprend le Bluetooth 5.2 et le Wi-Fi 6, fournis par le module sans fil Intel Wi-Fi 6 AX201. L’unité dispose également d’une batterie de 74 Wh à l’intérieur d’un corps de 1,5 kg en aluminium anodisé CNC.

Un NUC Intel dans un PC portable

Le NUC 11 est plus précisément une petite carte avec des options de processeur allant d’une puce Intel Celeron 6305 à un processeur Core i7-1185G7. On peut également y ajouter jusqu’à 16 Go de RAM, sans oublier la prise en charge du stockage PCIe x4 Gen 3, WiFi 6, Bluetooth 5.2, Gigabit Ethernet et Thunderbolt 4.

En ce qui concerne les prix et la disponibilité, l’ordinateur portable NUC P14E n’a pas encore été lancé officiellement, et nous ne savons pas quand nous pourrions le voir sur le marché.

