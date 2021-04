Test – Intel NUC 8i5BEH : un mini PC polyvalent

Les mini PC Intel NUC sont des PC de bureaux qui trouvent facilement leur place en raison de l’encombrement minimaliste. En effet, il est possible de les cacher derrière un écran ou simplement sous le bureau. Ce sont des machines polyvalentes, sauf pour le gaming, la miniaturisation ne permettant pas encore d’apporter une solution graphique à la hauteur. L’Intel NUC 8i5BEH fait donc partie de ces mini PC, pensés pour effectuer toutes les tâches courantes. De plus, l’Intel NUC 8i5BEH est équipé de l’OS Recalbox, en dual boot avec Windows 10. Il se destine donc également aux rétrogamers.

Présentation de l’Intel NUC 8i5BEH

L’Intel NUC 8i5BEH fait donc partie des mini PC qui trouvent facilement leur place sur un bureau. Ses caractéristiques techniques, sans être une bête de course, sont honorables. Elles conviendront donc pour la réalisation de toutes les tâches courantes.

OS : Windows 10

Processeur : Core i5 8259U 2.3 GHz

Chipset graphique : Intel Iris Plus 655

RAM: 16 Go DDR4 2666 SoDIMM

Stockage : SSD M.2 PCIe NVMe 512 Go / HDD 2.5 Seagate 1 To

Connectiques 1x USB-C, 4x USB 3.1 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x lecteur de carte MicroSD, 1x prise jack

Connectivités Wi-Fi, Bluetooth

Poids: 1.2 Kg

Dimensions : 117 x 112 x 51mm

Design et Connectiques de l’Intel NUC 8i5BEH

Avec sa petite taille, l’Intel NUC 8i5BEH tient dans la main. Son faible encombrement lui permet d’être positionné quasiment n’importe où. Il reste donc très discret. Il est tellement petit que le bloc d’alimentation, standard comme pour un ultrabook, parait imposant à côté. Le dessous de ce mini PC est au format Vesa. Des accessoires permettent de le fixer directement à l’arrière d’un moniteur.

La face supérieure est noir brillant. Elle attire donc facilement les traces de doigts. Sur la face avant, on trouve 2 ports USB 3, une prise jack, un port IR, le bouton d’alimentation ainsi que deux micros.

Sur la face arrière se trouvent le port d’alimentation, la sortie HDMI, une prise RJ45, 2 ports USB 3 ainsi qu’un port USB-C. Des grilles d’aérations sont également présentes.

Des grilles d’aérations se situent également sur chaque côté de l’appareil. Sur le côté droit, un emplacement micro SD permet d’y insérer facilement une carte.





Windows 10 équipe l’Intel NUC 8i5BEH et est déjà installé. Il suffit de l’allumer et le tour est joué.

L’intérieur de l’Intel NUC 8i5BEH

L’Intel NUC 8i5BEH peut s’ouvrir assez facilement. En effet il suffit de le retourner et de dévisser les 4 vis présentes dans chaque coin. La partie basse se détache alors et reste maintenue à la partie supérieure par les prises Sata et d’alimentation du HDD secondaire. Il suffit de les déclipser pour accéder aux entrailles de ce mini PC.





Y accéder permet deux choses. La première est de faire évoluer le stockage. En effet, l’Intel NUC 8i5BEH est équipé d’un SSD M2 mais aussi d’un HDD 2.5 secondaire. Ainsi, il sera aisé de changer le stockage pour le faire évoluer si besoin.

Également, une fois le boitier ouvert, il est possible de faire évoluer la mémoire vive. Par défaut l’Intel NUC 8i5BEH est équipé 16Go de DDR4 ce qui est déjà bien pour ce genre d’équipement. Toutefois, il est possible de rajouter de la RAM via l’emplacement libre ou bien changer la barrette de mémoire car celle-ci n’est pas soudée.

Extension RAM

SSD

C’est donc une opération simple qui permet d’upgrader facilement stockage et RAM en moins de 5 minutes.

Une intégration Recalbox

L’Intel NUC 8i5BEH est par défaut en mode dual boot. Cela signifie qu’au démarrage du mini PC, un écran permet de choisir, soit de démarrer sous Windows 10, soit de démarrer sous Recalbox. C’est donc une parfaite intégration pour cet OS dédié au rétrogaming. Un guide spécial rétrogaming explique tout sur cet OS de A à Z. La différence avec l’Intel NUC 8i5BEH c’est qu’il n’y a rien à faire. En effet Recalbox est déjà installé, il suffit simplement de booter dessus.

Après avoir booté sur Recalbox, on se retrouve donc sur l’interface principale. Elle est exactement identique, quelle que soit la machine. Pas de dépaysement pour ceux qui ont l’habitude de la faire tourner sur Raspberry, c’est la même. L’avantage c’est que tout est déjà installé et que la configuration est faite automatiquement, notamment pour la résolution. On peut donc raccorder l’Intel NUC 8i5BEH directement sur sa TV avec la sortie HDMI et ainsi profiter de tous ces jeux rétro.

Pour parfaire cette intégration, une manette de chez 8Bitdo permet de jouer avec facilité aux jeux. En effet, cette manette s’intègre parfaitement dans l’univers Recalbox. Elle reprend le format des manettes SNES, adapté à l’OS rétrogaming. Là encore rien de plus simple, on branche, on configure les boutons et c’est prêt.

Des performances correctes

L’Intel NUC 8i5BEH fait preuve de polyvalence, mais il ne se destine aux joueurs. Il est capable de réaliser toutes les tâches courantes de bureautique voire de faire un peu de création, mais dans ce cas, il ne faut pas lui en demander trop.

Concernant la lecture de média, l’Intel NUC 8i5BEH est capable de lire un média en HEVC 4K, que demander de plus ! Les débits du SSD et du HDD relevés à l’aide de Crystal Disk Mark montrent des performances dans la moyenne sans être exceptionnels.

Débits SSD

Débits HDD

Concernant les jeux vidéo, ce modèle ne comprend pas de GPU dédié. Un chipset intégré Intel Iris Plus 655 équipe ce mini PC. Bien évidemment avec ce type de chipset, il n’est pas possible de faire tourner les jeux récents avec toutes les options au maximum. Ce n’est donc clairement pas une machine qui se destine aux gamers. Toutefois, il est capable de faire tourner de petits jeux qui ne sont pas trop gourmands en ressources. Dans des conditions un peu poussées, la ventilation de la machine le fera savoir immédiatement. En effet, de base l’Intel NUC 8i5BEH souffle un peu. Compte tenu de sa petite taille pour évacuer la chaleur, cela reste logique avec toutefois un niveau sonore acceptable. En revanche, en poussant un peu ses capacités, la ventilation devient vraiment bruyante.

De belles possibilités

L’intérêt de l’Intel NUC 8i5BEH est son faible encombrement, sans pour autant laisser de côté les performances. De ce fait on peut l’utiliser dans différentes situations. En effet, il est facilement transportable, on peut donc, en l’associant avec un combo clavier et souris sans fil, l’emmener pour faire des présentations. On peut aussi en faire son compagnon pour les vacances puisqu’il se raccorde facilement sur une TV. De plus avec son intégration Recalbox, on dispose toujours sous la main d’une console rétrogaming.

Conclusion

L’Intel NUC 8i5BEH est donc un mini PC au format vraiment minimaliste. Difficile d’ailleurs de faire plus petit lorsque l’on regarde à l’intérieur. Il est donc facile de l’intégrer sous un bureau ou bien derrière un écran pour une parfaite intégration. Sa connectique est très complète et comprend tout ce qu’il faut voire même plus que certains ultrabook. Les performances de l’Intel NUC 8i5BEH sont très correctes pour une machine si petite et la possibilité d’upgrader le stockage et la RAM est un très bon point. Enfin, l’intégration de l’OS Recalbox fait de lui un mini PC polyvalent et permet de profiter d’une configuration rétrogaming sur un moniteur comme sur une TV.

Produit disponible sur Intel NUC NUC8i5BEH Mini PC/HTPC, i5 NUC avec 16GB Ram, 512GB SSD, Intel Core i5-8259U 2.3GHz, Windows 10 Home, Bluetooth, WiFi,Prise en Charge 4k, Prise en Charge 2 ecrans (16GB Ram + 512GB SSD)

Voir l'offre 519,99 €