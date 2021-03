Recalbox devient compatible avec des consoles portables

L’équipe de Recalbox travaille toujours d’arrache-pied pour offrir de plus en plus d’options, de compatibilités et de jeux. En effet, quelques semaines après la sortie de la nouvelle version de Recalbox, des mises à jour sont parues. Grosse nouveauté, Recalbox devient maintenant compatible avec les consoles portables Odroid.

Recalbox devient compatible avec les Odroid Go Super et Go Advance

Il en est passé du chemin depuis la sortie de la première version de Recalbox. Et depuis cette date, toute l’équipe travaille toujours autant pour améliorer Recalbox. Dernière ajout, la compatibilité avec 2 petites consoles portables particulièrement intéressantes. En effet, le système d’exploitation dédié au rétrogaming devient compatible avec la Odroid Go Super et la Odroid Go Advance.

BANDEAU PUBLICITE

La Odroid Go Super est une console d’émulation portable, au format et à l’esthétique proche d’une Switch Lite de Nintendo. Elle dispose d’un processeur ARM Cortex-A35 quadricœur fonctionnant à 1,3 GHz et d’un GPU Mali-G31 MP2 ainsi que de 1 Go de RAM. En complément, elle est équipée d’un port mini-jack, d’un port USB-A (pour brancher un dongle Wi-Fi/Bluetooth uniquement), et d’un port USB-C pour recharger la console. Pour l’écran, il s’agit d’un LCD de 5 pouces (12,7 cm) d’une définition de 854×480 pixels.

Odroid Go Super

Recalbox devient également compatible avec la Odroid Go Advance, le modèle low cost qui se présente sous la forme d’une console à assembler soit même. Les principales différences avec sa grande sœur, hormis le fait de la monter soit même, sont son écran plus petit (3,5 pouces contre 5) et une définition plus basse (480×320 pixels contre 854×480). Les plastiques sont moins qualitatifs que la Odroid Go Super mais la Wi-fi est intégrée. Son prix est moins élevé, 89€ contre 119€ pour la Go Super.

Publicité

Kit à monter

Odroid Go Advance

De nouveaux jeux offerts

Recalbox intégrait déjà de nombreux jeux avec son système d’exploitation pour les proposer dès la première installation. La version 7.1.1 ajoute maintenant plusieurs nouveaux jeux indés totalement gratuits, comme BASSE DEF de Omaké Games, TWIN DRAGONS de Broke Studio, MICRO MAGES de Morphcat Games, PAPI COMMANDO de Studio Vetea.











KUBO3, le jeu NES développé par Seiji, jeune créateur âgé de seulement 7 ans sera également de la partie.

Comme toujours, l’équipe de Recalbox fait un travail exceptionnel pour proposer la meilleure expérience rétrogaming. Que nous réservera la prochaine amélioration !