Spotify filtre désormais vos chansons likés par ambiance et genre

Spotify annonce le déploiement à venir d’une nouvelle option. La plateforme de streaming envisagerait de rendre disponible la fonctionnalité de tris basée sur les préférences musicales des internautes. Ces derniers pourront retrouver, dans une playlist, tous les titres des musiques qu’ils auront « likés » après les avoir écoutés. Un moyen qui offrira certainement plus de facilité dans la sélection des morceaux et permettra aux utilisateurs de l’application de gagner beaucoup plus de temps.

Spotify range vos titres musicaux likés dans une playlist

Spotify va intégrer une nouvelle fonctionnalité de filtrage des titres musicaux des internautes. En effet, la plateforme de streaming a officialisé qu’elle une mise à jour qui rendra possible la sélection automatique des chansons dès que ces dernières sont « likées ». Les internautes retrouveront donc toutes leurs musiques préférées, classées par ambiance et par genre, dans une playlist. Plus de quinze (15) catégories d’ambiance et de genres seront prises en compte. La playlist, dès sa première constitution sur Spotify, se mettra aussi à jour au fur et à mesure que des chansons y seront ajoutées ou supprimées.

Une nouvelle option accessible sous conditions

La nouvelle fonctionnalité sur Spotify sera certes gratuite mais accessible à tous les internautes. En effet, la plateforme de streaming met une petite condition d’accès à l’option de filtrage des chansons likées par ambiance et genre. Ces utilisateurs souhaitant en profiter devront effectuer un nombre de « likes » pour l’activer. Il faudra donc aimer 30 morceaux au minimum pour obtenir sa playlist de préférences musicales. En outre, le déploiement de la mise à jour ne concernera d’abord que les pays anglophones où fonctionne l’application. Les utilisateurs francophones de Spotify devront patienter encore pour profiter de cette nouvelle fonctionnalité. Mais nul ne sait s’il s’agira de quelques jours, semaines ou mois, vu qu’aucune précision n’a été donnée sur le site officiel de Spotify à ce propos.

