Waze accueille Google Assistant en français sur son application

Après plusieurs mois d’attente, les utilisateurs de Waze pourront désormais utiliser le Google Assistant en français. L’application mobile d’assistance d’aide à la conduite prend en charge (sur PC, Android et iOS) la récente fonctionnalité vocale lancée par Google. L’objectif premier est de permettre aux conducteurs de véhicules de mieux planifier leurs trajets sans détourner leurs regards de la chaussée. Ce qui pourrait, in fine, participer à réduire les accidents de circulation.

Google Assistant débarque sur l’application populaire

Les utilisateurs francophones de Waze seront certainement plus que ravis et soulagés de la nouvelle. Le Google Assistant arrive enfin sur leur application mobile d’assistance d’aide à la conduite. Le service d’assistance vocale de Google, dans sa version française, vient d’être intégré à Waze pour permettre aux conducteurs de profiter de plusieurs fonctionnalités tout en gardant leur concentration au volant. En effet, leur application d’assistance de navigation servira désormais, de façon simultanée à : mieux planifier les trajets, diffuser de la musique, ajouter un rappel à son agenda, signaler d’éventuels bouchons, accidents ou dangers sur la route et même en effectuer des appels téléphoniques. Toutes ces fonctions sont activées dès que le conducteur prononcera simplement un « Hey Google ».

Qui de Waze ou Maps ? Vous avez désormais le choix

Les internautes étaient certainement habitués au navigateur GPS Maps de Google. Ils devront, très vite, adopter la nouvelle mise à jour de Waze. L’application réputée pour être l’une des meilleures applications de navigation GPS pour téléphones mobiles, devient plus compétitive en intégrant le Google Assistant en français. Bien que son déploiement soit effectué avec un peu de retard, le service d’assistance vocale de la Firme de Mountain View permet d’accéder à des informations essentielles sur la route. Mais, cette mise à niveau de Waze pourrait faire de l’application une sérieuse concurrente de Maps. Une concurrence interne que voulait éviter Google en rachetant Waze l’année dernière.

