Twitter dévoile son concurrent Android à l’application Clubhouse

Depuis de nombreuses semaines, le réseau social Clubhouse fait sensation. Pour rappel, le service permet de participer à des salons audio où le débat est de mise entre différents interlocuteurs. Face à la montée en puissance de cette nouvelle tendance, Twitter n’a pas tardé à dévoiler un concurrent qui devrait prochainement arriver chez l’ensemble des utilisateurs : Spaces.

En 2020, le réseau social à l’oiseau bleu a lancé une toute nouvelle fonctionnalité en bêta sur iOS afin de permettre aux twittos de débattre. Désormais, les possesseurs d’appareil Android vont pouvoir entrer dans la danse.

Clubhouse est le nouveau réseau social en vogue. Uniquement disponible sur invitation pour les utilisateurs d’iOS, une version devrait prochainement voir le jour pour les personnes utilisant des smartphones Android.

Pour concurrencer le réseau social, Twitter s’est déjà armé d’une nouvelle fonctionnalité du nom de Spaces en 2020. Seulement disponible en bêta pour les utilisateurs d’iPhone, la nouveauté compte désormais s’étendre aux smartphones Android. En effet, Twitter vient d’annoncer à travers un tweet ce mardi 2 mars qu’il est désormais possible pour ces utilisateurs de rejoindre n’importe quel espace de discussion. L’équipe en charge du projet déclare d’ailleurs que ces derniers pourront bientôt avoir l’opportunité de créer des salons de discussions. Ainsi, les utilisateurs Android pourront uniquement entrer dans les salons afin d’écouter et participer aux discussions pour le moment.

Face à cette nouveauté, il semblerait que Twitter souhaite passer à la vitesse supérieure afin de ne pas se faire trop distancer par Clubhouse. La récente acquisition de Breaker en janvier, une application de podcast, semble aller dans ce sens. On pouvait en effet lire récemment « Breaker a ajouté un élément de communauté sociale avec des fonctionnalités telles qu’aimer et commenter les épisodes. Nous sommes maintenant inspirés pour aller encore plus loin en réinventant la façon dont nous communiquons les uns avec les autres, au-delà de la portée des podcasts traditionnels ». L’équipe serait donc possiblement en train de travailler sur de nouvelles solutions pour développer Spaces.