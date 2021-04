Fire HD 10 (2021) : voici la nouvelle tablette signée Amazon

En ce début de printemps, Amazon vient d’annoncer ce mardi l’arrivée d’une toute nouvelle tablette : la Fire HD 10 (2021). À travers ce nouveau modèle, la plateforme d’e-commerce joue la carte de la valeur sure en proposant quelques changements minimes et un design plus épuré. Si vous n’êtes pas très habitué avec cette gamme d’appareils, pas de panique, on vous résume toutes les caractéristiques.

Fire HD 10 (2021) : quoi de neuf pour la tablette Amazon ?

En 2019, Amazon déployait sa dernière version de sa tablette Fire HD 10. Deux ans plus tard, l’entreprise ne semble cependant pas avoir jugé pertinent d’apporter de gros changements sur son appareil. En effet, si on compare le modèle d’il y a deux ans à celui de 2021, peu de différences sont à noter.

Toujours équipée d’une dalle de 10,1 pouces, la tablette profite désormais d’une définition de 1 920 par 1 080 pixels contre 1 920 par 1 200 pixels auparavant. De ce fait, la densité de pixels passe de 224 pixels par pouces à 218. Petit changement notable, le design de la tablette est désormais un peu mis au gout du jour « avec un cadre uniforme et un écran en verre de silicate d’aluminium renforcé« , souligne le communiqué de presse d’Amazon.

Du côté du processeur, rien ne change. La Fire HD 10 (2021) profite en effet toujours de sa puce à quatre cœurs cadencés à 2 GHz. Cependant, nous notons que la tablette profite désormais de 3 Go de RAM au lieu de 2 Go. Pour le stockage interne, la capacité sera de 32 Go ou de 64 Go. Bien heureusement, il sera possible d’augmenter la mémoire de l’appareil grâce à une carte microSD de 1 To maximum.

Tournant sous Fire OS, la tablette d’Amazon profite notamment d’une nouvelle fonctionnalité intéressante : l’affichage de deux applications en simultané. Pour finir, la Fire HD 10 (2021) dispose aussi d’un son Dolby Atmos, d’une autonomie de 12 heures en lecture vidéo, d’une prise jack, d’une caméra selfie de 2 Mpx pouvant filmer en 720p et d’un capteur arrière de 5 Mpx.

Bonne nouvelle, le prix de la tablette d’Amazon est toujours le même : 150 euros pour la version avec publicité sur l’écran d’accueil et 169 euros pour le modèle sans publicité. Pour les intéressés, vous pouvez d’ores et déjà obtenir la tablette à partir de ce lien.