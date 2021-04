Apex Legends Mobile arrive bientôt sur smartphone et tablette

Avis aux amateurs de Battle Royale, le mythique jeu Apex Legends arrive sur mobile et tablette ! Mis à part la plateforme, Apex Legends Mobile bénéficiera du même contenu que sa version console ou PC du Battle Royale !

Pas un simple portage !

Respawn a enfin annoncé l’arrivée d’une version pour smartphone et tablette pour son titre phare. Baptisé sobrement Apex Legends Mobile, le Battle Royale a été spécialement optimisé pour les écrans tactiles. Le studio a notamment revisité et simplifié les commandes pour parfaitement s’adapter aux nouveaux supports. Il ne s’agit donc pas d’un simple portage du jeu sur smartphone et tablette, mais bien d’une version au sens propre du terme.

Même esprit et même univers que l’original avec les héros aux capacités différentes. Les joueurs ne seront donc pas perdus ! Pour l’heure, on ne sait pas si le titre gardera le principe de l’escouade contre escouade, ou bien s’il va opter pour un mode Battle Royale pur à 1 contre 99.

Free to play ?

Oui, Apex Legends Mobile sera comme sa version PC free-to-play tout comme Fortnite. De la même façon, vous pourrez donc opter pour des packs cosmétiques et autres objets à collectionner. Respawn assure que le jeu n’aura aucun système de pay to win. Seuls votre expérience et vos talents vous permettront de gagner. Cependant, il n’y aura aucun lien entre la version mobile et la version PC. Autrement dit vous ne pourrez donc pas rapatrier vos héros sur la version mobile.

Pour commencer, nous allons procéder à un lancement à petite échelle (quelques milliers de joueurs en Inde et aux Philippines) mais, au cours de l’année, nous allons déployer le jeu dans un plus grand nombre de régions et pour davantage de joueurs dans le monde entier. Chad Grenier, directeur du développement d’Apex Legends.

La version originale certainement pas délaissée

Pour les adeptes de la version console ou PC, pas d’inquiétude la version originale ne sera pas délaissée au profit de cette version mobile. Selon Chad GRENIER, Apex Legends aura droit à la plus grande mise à jour que le jeu ait connue. De quoi profiter encore pas mal de temps du jeu au plus de 100 millions de joueurs.