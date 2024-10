Meta reconnait ses erreurs de modération sur Threads

Meta a récemment annoncé qu’elle prenait des mesures pour corriger les erreurs de modération sur son service Threads. Adam Mosseri, le directeur de Threads, a expliqué que des problèmes techniques avaient empêché les examinateurs humains de prendre des décisions éclairées. Ces ajustements interviennent après une vague de plaintes sur la manière dont Meta gère la modération des contenus.

Décisions de modération jugées excessives par les utilisateurs

Les utilisateurs de Threads se sont plaints de décisions de modération jugées excessives. Par exemple, plusieurs d’entre eux ont signalé des sanctions pour l’utilisation de mots comme « cracker » ou « saltines ». Ces réactions ont suscité des interrogations sur le fonctionnement du système de modération de Threads. Adam Mosseri a indiqué que l’un des outils internes de Meta était « tombé en panne ». Cela a privé les modérateurs du contexte nécessaire pour évaluer correctement les publications.

Meta s’engage à offrir une meilleure expérience utilisateur sur Threads

« Pour ceux qui ont partagé leurs préoccupations concernant les problèmes d’application de la loi : nous examinons cela et avons déjà identifié des erreurs » a déclaré Mosseri. Il a également souligné l’importance du contexte dans le processus décisionnel. Les modérateurs, souvent des personnes, ont pris des décisions sans connaître le fil des conversations. Cela a donc conduit à des erreurs de jugement. Mosseri a promis que Meta s’efforcerait d’améliorer cette situation afin de rendre l’expérience sur Threads plus sécurisée et satisfaisante pour tous les utilisateurs.

Améliorations à venir pour réguler les contenus abusifs

Mais ce problème de modération n’est pas le seul à avoir irrité les utilisateurs. Mosseri a également révélé que Threads travaillait sur un correctif pour réguler les contenus abusifs sur la plateforme. Cette mise à jour vise à mieux contrôler les comportements inappropriés et à protéger les utilisateurs contre les abus.

Les modifications déjà effectuées et celles à venir visent à rendre Threads plus réactif aux besoins de ses utilisateurs et à garantir une meilleure expérience sur la plateforme.