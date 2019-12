Noël 2019 : Sélection des meilleurs casques sans fil du moment

La Sélection de Noël se devait d’arriver car les casques jouent des coudes pour être sur le podium ! C’est pourquoi nous nous devions de vous les présenter un minimum. Certains ont déjà fait un petit tour sur le site, d’autres non mais ce n’est pas une raison pour les oublier. Ces casques wireless n’attendent que vous…

Sennheiser Momemtum 3 Wireless : La patte d’un grand casque à 399€

Le Momentum 3 est là pour ouvrir le bal, une touche vintage dans un monde technologique. Ses caractéristiques principales sont assez proches de ses concurrents. En effet, Active Noise Cancelling, aptX et NFC sont entassés dans ce petit bijou de tech. Plus de 17h d’autonomie avec l’ANC activée c’est un grand concurrent du Sony WH-1000XM3.

Sennheiser MOMENTUM 3 Wireless Casque Sans Fil à Suppression de Bruit avec Alexa, Activation/Désactivation Automatique, Pause IntellIgente et Appli... Lancez plus rapidement la musique avec la fonction marche/arrêt automatique et la pause intelligente qui détecte quand le casque est rangé ou non utilisé.

Choisissez votre son en fonction de votre environnement: la fonction sophistiquée de suppression active du bruit offre trois modes adaptés à différents environnements et la fonction d'écoute...

Proposé à 399€, le casque est disponible à l’achat à la Fnac, ou encore sur le site de Sennheiser directement.

Sony wh-1000mx3 : 299€ pour le meilleur casque de chez Sony

Sony propose actuellement pour beaucoup de gens l’un des meilleurs casque du marché. Pour garder cette place sur le podium il faut rester au top. En terme de points forts, ce sont les mêmes que sur les autres casques avec quelques petites différences. Tout d’abord l’ANC est son réel point fort. Indéniablement discrète, la fonction permet un confort et un calme utile dans les transports ou en extérieur.

Disponible à 299€ c’est un très bon cadeau à glisser sous le sapin, la Sélection de Noël ne pouvait s’en passer.

Beats Solo Pro : Le supra-aural à la réduction de bruit active à 299€

Beats est arrivé en cette fin d’année en concurrent majeur des casques ANC. En effet c’est en sortant un produit regroupant tous les points forts de la marque qu’ils viennent mettre un coup dans la fourmilière.

Casque Beats Solo Pro sans fil à réduction de bruit - Crème Mode ANC (réduction dynamique du bruit) pour un blocage du bruit externe

Mode Pure ANC de Beats qui s’ajuste au bruit ambiant tout en préservant la qualité du son

Equipé de la fameuse puce H1, de l’ANC performance Beats ainsi que de plus de 40h d’autonomie (sans ANC bien sûr). Le Solo Pro arrive chez vous pour la modique somme de 299€.

Bose Headphones 700

Dans la Sélection de Noël spécial casques, il nous fallait mettre le top du top. Quand Bose avait sorti le QC35-II ils sont restés en haut du podium, mais maintenant toutes les marques audio ont leur fer de lance pour se placer à ses côtés. C’est pourquoi Bose a sorti la Rolls Royce des casques audio sans-fil, le Bose Headphones 700.

promo 91 Commentaires Bose Casque sans fil à réduction de bruit Headphones 700 avec Amazon Alexa intégré - Noir Gardez votre téléphone dans votre poche et continuez à regarder droit devant vous grâce à un accès instantané aux assistants vocaux pour écouter de la musique, vous orienter, consulter la...

Quel que soit l’environnement dans lequel vous vous trouvez, vous pouvez passer un appel ou parler à Alexa grce à un système à quatre microphones qui isole votre voix parmi le bruit ambiant

La meilleure réduction de bruit active pour bien des sites, un design très futuriste. Il a tout pour plaire aux plus connectés. Disponible à moins de 320€ il n’est pas le plus cher et plaît également pour ça.

Jabra 85h : Fidèle à son nom avec 85 h d’autonomie pour moins de 300€

Comme vous pouvez l’imaginer, le gros point fort de ce casque est son autonomie, 85h c’est fou ! Plus de 35h avec l’ANC activée mais un prix adapté à ses concurrents.

On s’en sort avec moins de 300€ sur ce beau produit pour partir sans avoir peur d’arriver à bout de batterie.

JBL Live 650BTNC : Moins de 150€ pour un résultat très convenable

Les plus grandes forces du Live 650BTNC sont sa qualité sonore, sa finition robuste et son prix plus abordable par rapport aux autres casques haut de gamme à réduction de bruit.

Bien que son niveau de réduction du bruit et de confort ne soit pas tout à fait comparable à celui du Bose et du Sony, sa qualité audio est à la hauteur et il vaut la peine si vous ne voulez pas dépenser plus de 200 euros pour un casque à réduction de bruit.

Marshall Mid ANC : L’évolution du Mid toujours à moins de 200€

La Sélection de Noël ne pouvait pas arriver sans le Marshall Mid ANC qui est la réelle évolution du Mid. Une autonomie convenable et un son encore plus impressionnant que son aîné, le Mid ANC fournit des caractéristiques très convenables par rapport à son prix.

De très bons casques à ne pas oublier non plus pour Noël !

4 Commentaires Skullcandy Venue Casque Réduction de Bruit, Bluetooth Sans Fil, Charge Rapide de la Batterie avec 24-Heures d'Autonomie, Matériaux Légers de... Bullet point: CRÉEZ VOTRE PROPRE ESPACE: Que vous soyez dans les transports en commun, que vous vouliez ignorer la TV d'un colocataire ou échapper aux bruits parasites d'un open space, le Venue vous...

AUSSITÔT PERDU, AUSSITÔT RETROUVÉ: Allez-y, perdez-vous dans votre musique ou dans vos séries. Mais ne vous inquiétez jamais de perdre votre casque. Le Venue est doté de la technologie Tile...

Focal Casque Audio sans Fil Noir Focal Listen Wireless. Couplage auriculaire: Circum-aural. Style de casque portable: Bandeau. Fréquence des écouteurs: 15 - 22000 Hz

Sensibilité du casque: 122 dB