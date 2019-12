L’ordinateur portable Yoga S940 se positionne comme un laptop premium.

Avec sa gamme Yoga, dédié aux ordinateurs portables, Lenovo distille sur chacun de ses produits des spécificités soient dispensables, ou carrément indispensables en fonction du bon vouloir de la marque.

Néanmoins, ses caractéristiques techniques ne lui permettent pas vraiment de se démarquer, tant elles sont similaires aux autres produits actuellement disponibles sur le marché.

Lenovo sait surprendre, et avec le Yoga S940 ce n’est pas moins de trois grosses nouveautés qui risquent d’en faire un produit outsider. Avec ces trois nouveautés qui sont franchement bluffantes, et qui devraient devenir la norme, dans les prochaines années, pour l’ensemble des laptops.

Lenovo frappe fort et continue d’apporter des nouveautés, loin d’être de simples gadgets.

DÉBALLAGE DU YOGA S940

Le Yoga S940 est livré dans un packaging gris chiné qui contient l’ordinateur et une boîte aux allures de bouteille de champagne. Cette boîte sobre et noire contient un chargeur USB-C ainsi qu’un adaptateur avec les connectivités d’usage.

PACKAGING COMPLET DU YOGA S940

L’ÉCRIN DE L’ORDINATEUR

OUVERTURE DU CONTENU

Le laptop a droit à un packaging très soigné aux lignes pures qui donne tout de suite une impression de qualité. Et puis c’est tout. Le minimum semble être devenu la norme pour l’ensemble des ordinateurs portables qui sont désormais livrés dans leur plus simple appareil.

Ce qui m’a frappé d’emblée, c’est la légèreté et la finesse de l’appareil qui dispose d’un châssis en métal monocoque. La promesse d’un portable ultra fin est tenue.

LES REBORDS DU YOGA S940

Lenovo présente les contours de l’ordinateur de cette façon :

À l’aide d’un procédé qui permet de contrôler très finement la forme et la finition, cet appareil ultra fin gris acier offre une surface dépolie et est forgé dans de l’aluminium haut de gamme. Source : Lenovo France

L’EXIGENCE DU DESIGN avec le Yoga S940

Ce nouvel ordinateur de la gamme YOGA ressemble à s’y méprendre à un Mac Book Pro de dernière génération.

À l’ouverture du capot, j’ai découvert instantanément la différence : un écran sublime 4K Ultra HD HDR de 14 pouces aux bords arrondis. C’est la première grosse nouveauté de ce produit.

LE YOGA S940 EN MODE TRAVAIL

L’écran LED promet une expérience unique dans son utilisation, que ce soit pour de la bureautique ou du visionnage de vidéos.

LE CLAVIER DU YOGA S940

Lenovo propose une finition incurvée à son écran et apporte une singularité qu’on ne retrouve pas sur les autres ordinateurs portables du marché actuel. Le Yoga S940 est le premier portable au monde à être doté d’une dalle qui vient épouser le bord de l’écran, ce qui donne des bords plus arrondis et rend le cadre encore moins visible, lui-même déjà minuscule.

Cet écran est aussi celui qui plombe la facture. La nouveauté a évidemment un coût !

Je le disais plus tôt dans le test, le Yoga S940 est très léger, il pèse 1,2 kg pour seulement 12,2 mm d’épaisseur.

Pour l’ensemble des caractéristiques, je vous invite à vous rendre sur ce lien pour en savoir plus.

Sachez qu’avec cet ordinateur portable, vous avez une bête de calcul qui suffira amplement pour du travail en multitâche.

LA CAMERA INFRAROUGE – L’ŒIL DE SAURON

Après s’être imposé sur l’ensemble des smartphones, la reconnaissance faciale tente de se faire une place sur les ordinateurs.

LA GAMME YOGA DE LENOVO

Le Yoga S940 embarque une caméra infra-rouge qui permet de débloquer son ordinateur portable avec son visage. Plus besoin de mot de passe. Un simple regard suffit pour se connecter, rien de plus.

Ça s’est la promesse de Lenovo, mais la réalité est différente. Malheureusement pour ce modèle, l’innovation n’est pas encore aboutie.

En effet, si la configuration semble plutôt simple à l’usage, elle ne fonctionne pas toujours.

Par exemple, en fin de journée quand la lumière décline ou tout simplement quand j’étais avec des lumières d’ambiance. La caméra infrarouge peinait à reconnaître mon visage et m’invitait à me connecter autrement.

Si cela s’avère d’autant plus frustrant, c’est que j’étais reconnu quasi instantanément avec la lumière du jour, dès lors que j’étais dans le champ de vision de la caméra.

Le déverrouillage à reconnaissance faciale est génial quand il marche. Revenir à une configuration de mot de passe n’est pas gênant, mais on s’y habitue. En ça Lenovo innove en rendant cette technologie qui était jusqu’ici réservée uniquement aux smartphones.

Au quotidien que vaut le YOGA S940 ?

J’ai testé ce laptop durant quelques semaines et je n’y ai pas trouvé de différences notables avec mes habitudes que ce soit avec un PC ou un MAC.

Mon quotidien étant essentiellement composé de rédaction de contenus et de divers travaux en PAO. Je dois dire que le YOGA S940 s’est montré très rapide sans jamais montrer le moins signe de fatigue. Le ventilateur quasi-silencieux m’a permis de pouvoir travailler convenablement sans être gêné par des bruits mécaniques.

L’ADN de la gamme Yoga est absent dans ce modèle

Je travaille essentiellement avec un Mac Book Pro de 2011 et je suis habitué à avoir un trackpad ultra-réactif.

Avec le Yoga S940, j’ai noté des ratés avec le trackpad embarqué, devant m’y reprendre à plusieurs fois. C’est d’autant plus dommage que la promesse de cet ordinateur est d’avoir un produit premium. C’est le point noir de ce modèle.

Une autre promesse de l’ordinateur est la qualité du son. Lenovo avance un son totalement immersif grâce aux haut-parleurs Dolby Atmos.

Il faut relativiser les promesses du produit, tant le son est perçu différemment d’une personne à une autre.

VUE D’UNE ENCEINTE

De Plus Lenovo, abandonne avec ce modèle la position YOGA qui caractérisait jusqu’ici les produits de la gamme. Et qui selon moi offrait selon moi, une vraie expérience en terme de projection du son, de par la position des enceintes.

À l’origine de la gamme YOGA, il y avait la possibilité de pouvoir positionner son écran en différentes positions. Une position standard pour travailler. Une position tente pour visionner des films et profiter du son des enceintes en facial. Il y avait même la possibilité de plier complètement son ordinateur portable pour le transformer en tablette.

Si bien sûr l’utilité de cette position n’a aucune raison d’être sur le Yoga S940, c’est parce que l’écran n’est pas tactile. Ce qui aurait alourdi à coup sûr le prix déjà très élevé de l’ordinateur.

LENOVO S’AFFICHE DISCRÈTEMENT SUR LE YOGA S940

Ce modèle aurait mérité de pouvoir bénéficier de la position YOGA afin de pouvoir bénéficier d’un vrai son de façade que nous n’avons pas avec les enceintes situées sur les côtés de l’ordinateur. Il aurait été plus judicieux d’avoir une barre de son entre le clavier et l’écran, pour avoir une projection digne d’intérêt.

En positionnant ses enceintes de façon traditionnelle, ce modèle haut gamme semble avant tout visé des travailleurs geek qui écoutent essentiellement avec un casque ou des écouteurs

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

En lisant ce terme un peu barbare dans la présentation des nouveautés de l’ordinateur, j’ai été un peu suspicieux. Tant le terme « Intelligence Artificielle » veut tout dire et rien en même temps.

Lenovo propose 3 nouveautés majeures qui font appel à nos yeux et qui étudient notre environnement pour davantage d’intimité.

Une des intelligences artificielles de ce produit s’appelle le Mirametrix Glance. Grâce à elle, on peut faire basculer le contenu de son écran portable sur un écran externe. Pas de magie ici, on parle bien sûr d’écran qui sont relié entre eux au préalable. Le Mirametrix Glance, via la caméra infrarouge, permet d’effectuer ce switch soit avec la tête ou avec le regard.

Une fois qu’on y a goûté, difficile de revenir en arrière. Surtout pour ceux qui ont l’habitude de travailler avec deux écrans. Vous pourrez constater la rapidité d’exécution très vite.

Une autre intelligence permet de verrouiller la session de l’ordinateur lorsque l’on s’éloigne de l’écran. D’abord anecdotique, celle-ci se révèle astucieuse, ne serait-ce que pour économiser de la batterie, pompée en grande partie à cause de l’écran 4K.

L’intelligence artificielle BackBlur floute tout ce qui se trouve derrière soit pendant les visioconférences. Concrètement, cette intelligence étudie votre environnement et évite que nos interlocuteurs ne voient ce qu’il y a autour.

En conclusion, Lenovo poursuit dans ce qu’elle sait faire de mieux : apporter des nouveautés.

Ce nouveau modèle prend toute sa dimension dès lors qu’on utilisera toutes les fonctions qu’il propose.

LE YOGA S940

Tout le monde n’a pas besoin d’un ordinateur portable comme le Yoga S940 dans son quotidien. C’est un très bon produit qui se positionne comme un laptop premium destiné avant tout, à un usage professionnel. Alors oui, le prix peut sembler très élevé, mais il est amplement justifié.

Alors qu’Apple vient de lancer un nouveau modèle haut de gamme qui débute à 2700 euros. Le Yoga S940 apparaît comme un outsider.

Malgré une facture très élevée, cette nouvelle référence de la gamme LENOVO vise juste en offrant des caractéristiques actuelles.