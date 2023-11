PS5 : Plus de 46 millions de consoles vendues !

Les PlayStation 5 se vendent plutôt bien, c’est le moins que l’on puisse dire au vu des résultats financiers du deuxième trimestre financier de Sony, clos le 30 septembre dernier. En effet, la société multinationale japonaise a vendu un record de 4.9 millions de consoles PS5 lors du deuxième trimestre. Le nombre total de consoles vendues dépasserait actuellement les 46.6 millions !

Sony a bien remonté la pente depuis la pénurie en 2022

Cet engouement pour la console de dernière génération pourrait s’expliquer par le fait que Sony a été dans l’incapacité de répondre à la demande pendant un certain temps. Cela était dû à des problèmes relatifs à la chaîne d’approvisionnement qui ont frappé toute l’industrie high tech.

Heureusement, Sony a pu augmenter sa production en 2022 après que les pénuries se soient atténuées. Déjà en juillet 2023, Sony avait écoulé plus de 40 millions de consoles PS5. Pour rappel, ce modèle était sorti en novembre 2020.

Encore 25 millions de PS5 à écouler d’ici la fin d’année

Néanmoins, Sony prévoit encore d’expédier 25 millions de PS5 d’ici la fin du prochain trimestre. Mais pour atteindre cet objectif, il faudra que l’entreprise parvienne à écouler 16.8 millions de consoles supplémentaires. En tout cas, l’objectif de Sony est élevé étant donné qu’en 2022, elle n’avait réussi à vendre que 19.1 millions de consoles PS5.

Cependant, le président de Sony, Hiroki Totoki, reste optimiste et affirme que l’entreprise peut facilement atteindre cet objectif. Il est possible que Sony compte sur la période des fêtes pour faire le maximum de ventes. D’autant plus que les modèles plus petits de PS5 sortiront justement dans le courant de ce mois de novembre et pourraient attirer plus d’acheteurs.