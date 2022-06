WWDC 2022 : voici toutes les annonces d’Apple (iOS 16, watchOS 9, MacBook Air, puce M2…)

Le lundi 6 juin 2022, Apple a tenu la conférence de lancement de la WWDC 2022. Durant cet évènement, la firme à la pomme a dévoilé moult nouveautés, dont les mises à jour iOS 16, iPadOS 16, watchOS 9 et macOS Ventura ; mais aussi deux nouveaux ordinateurs portables embarquant la puce M2 : le MacBook Air redesigné et le MacBook Pro 13 pouces.

Les nouveautés Apple annoncées durant la WWDC 2022

iOS 16, un écran de verrouillage qui évolue

Pour commencer la WWDC 2022, Apple est venu présenter la mise à jour iOS 16 pour les iPhone. Avec cette nouvelle version, la grosse nouveauté se trouve au niveau de l’écran de verrouillage. Ce dernier devient personnalisable avec la modification de l’heure et la date (police et couleur), mais surtout l’arrivée de widgets. En plus de cela, un redesign des notifications et du lecteur musical est de la partie.

CarPlay prépare l’arrivée de l’Apple Car, mais pas que

À la fin de la présentation d’iOS 16, Apple est venu lever le voile sur l’avenir de CarPlay. L’expérience automobile apportée lorsqu’un iPhone est branché sur une voiture est totalement réinventée et beaucoup plus complète.

Lors de la WWDC 2022, Apple a par exemple montré un affichage tête haute renseignant l’ensemble des informations du véhicule (vitesse, essence, niveau d’huile, boitier de vitesse, mais aussi des widgets et le GPS). Il est aussi possible de régler plusieurs réglages comme la ventilation par exemple.

Face à ces nouveautés, nous pouvons penser que l’Apple Car promettent de très belles choses. Avant cela, la firme à la pomme a précisé travailler sur ce nouveau CarPlay avec plusieurs partenaires : Audi, Renault, Jaguar, Ford, Volva, Honda, Mercedes… Cette interface devrait être introduite sur des véhicules plus tard l’année prochaine.

watchOS 9 : plus d’exercices, de cadrans et de données de santé

Du côté des Apple Watch, la nouvelle mise à jour watchOS 9 apporte quelques nouveautés intéressantes, comme de nouveaux cadrans ; des entrainements plus évolués dans Exercices ; un meilleur suivi du sommeil avec l’ajout des phases de sommeil ; une application Traitements ; ou encore l’identification des signes éventuels de fibrillation auriculaire

La puce Apple M2 introduite sur les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro

Une nouvelle génération de puce a ensuite été annoncée pendant la WWDC 2022 : la Apple M2. Bien évidemment, cette dernière vient surpasser la M1 introduite en 2020 sur les MacBook Air, MacBook Pro 13 pouces et Mac mini. Apple parle notamment d’un processeur 18 % plus performant et d’une partie graphique profitant d’un gain de puissance de 35 % par rapport à la M1.

Sans grande surprise, cette nouveauté a été introduite sur des nouveaux Mac. Pour commencer, la puce Apple M2 est arrivée sur le MacBook Air. Outre cette nouveauté, ce modèle vient s’acquitter d’un tout nouveau design, se rapprochant des MacBook Pro 2021 au niveau du châssis, de l’encoche et du retour du port MagSafe.

De son côté, le MacBook Pro 13 pouces n’a de nouveau que sa puce M2. Le design reste de son côté 100 % similaire et aucun autre changement n’a été apporté par rapport à la version avec puce M1.

macOS Ventura, un nouveau mode multitâche et l’iPhone en tant que webcam

Les Mac profitent ensuite de leur lot de nouveauté avec macOS Ventura. Les plus importantes annoncées lors de la WWDC 2022 sont : la fonctionnalité Continuité, permettant d’utiliser l’iPhone comme webcam ; le mode multitâche Stage Manager ; le partage des groupes d’onglets dans Safari ; une vague de nouveautés pour Mail ; le peaufinage de Spotlight ; ou encore l’arrivée d’une application Météo et Horloge.

iPadOS 16, entre collaboration et multitâche réinventé

Pour terminer l’évènement de lancement de la WWDC 2022, Apple a présenté iPadOS 16 durant la WWDC 2022. Cette mise à jour vient principalement offrir le mode multitâche de macOS Ventura (Stage Manager) ainsi que la prise en charge d’un écran externe comme second écran. Ces fonctionnalités sont cependant uniquement disponibles sur les iPad embarquant la puce M1. Côté collaboration, Apple a annoncé plusieurs nouveautés intéressantes.

