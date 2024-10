Redécouvrez Lara Croft : Tomb Raider IV-VI Remastered débarque sur PS4 et PS5 le 14 février

Préparez-vous à redécouvrir Lara Croft sous un nouveau jour. Le 14 février 2025, Tomb Raider IV-VI Remastered arrive sur PS4 et PS5. Une occasion en or de replonger dans les aventures de l’archéologue préférée du monde. Avec des graphismes remaniés et des commandes modernisées.

Tomb Raider IV-VI Remastered : Un retour nostalgique avec une touche de modernité

La collection regroupe trois jeux emblématiques : Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles, et Tomb Raider: The Angel of Darkness. Bien qu’ils ne soient pas des suites numérotées, ces opus ont marqué l’évolution de la série. Les fans retrouveront avec plaisir Lara dans des aventures palpitantes, désormais rehaussées par des graphismes modernisés. Si la nostalgie vous prend, vous pourrez également basculer vers les graphismes originaux. Un simple clic permet de revenir à l’ambiance des jeux d’origine.

Le gameplay a aussi été revisité. Pour ceux qui préfèrent une jouabilité plus fluide et actuelle, des commandes modernisées inspirées des dernières itérations de la série sont disponibles. Cependant, les puristes peuvent opter pour les commandes classiques, offrant ainsi une expérience proche des jeux originaux.

Plus de 150 trophées et un mode photo pour immortaliser vos moments

Pour les chasseurs de trophées, cette collection ne manquera pas de défis. Avec plus de 150 trophées à débloquer, les joueurs pourront revivre des moments iconiques tout en accumulant des récompenses. Ces trophées sont directement inspirés des moments forts des trois jeux, ce qui ajoutera un défi supplémentaire à vos sessions de jeu.

Le mode photo, introduit dans les remasters de Tomb Raider I-III, fait également son retour. Il vous permettra de capturer vos moments préférés ou de montrer la beauté des environnements remasterisés. Ce mode est parfait pour partager vos souvenirs avec la communauté et immortaliser des scènes inoubliables.

Une équipe de développement reconnue derrière le projet

Ce remaster est réalisé par Crystal Dynamics et Eidos, les mêmes équipes qui avaient déjà travaillé sur les remasters de Tomb Raider I-III. Le succès critique de ce premier projet remanié laisse présager une qualité tout aussi exceptionnelle pour cette nouvelle collection.

Le retour de Lara Croft s’inscrit dans une véritable renaissance de la franchise. En parallèle de ces remasters, la série animée Tomb Raider : La Légende de Lara Croft est actuellement disponible sur Netflix. Par ailleurs, un projet de série en live-action est en préparation chez Prime Video, écrit par Phoebe Waller-Bridge.