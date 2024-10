Offrez l’excellence sonore : Les incontournables de Yamaha pour faire vibrer les mélomanes

Si vous êtes à la recherche de cadeaux de fin d’année pour les mélomanes de votre vie, notamment à l’approche de Noël, Yamaha, la marque aux trois diapasons présente sa liste des produits audio incontournables. Avec ces suggestions, vous êtes sûr de trouver des idées originales qui raviront tous les amateurs de musique.

Platine Vinyle multiroom Yamaha MusicCast VINYL 500

Pour les amoureux du vinyle, voici la MusicCast VINYL 500. Ce n’est pas seulement une platine vinyle, mais également une passerelle réseau. Elle permet d’écouter des disques vinyles tout en permettant de se connecter à d’autres équipements Yamaha via le système multiroom MusicCast. Vous pouvez profiter de votre vinyle préféré sans craindre de compromettre la qualité sonore grâce à son bras droit rigide et robuste, conçu pour éviter les vibrations.

Son utilisation est totalement flexible, grâce à la connectivité Wifi, Bluetooth et Airplay 2. De plus, elle est compatible avec les plates-formes de streaming comme Qobuz, Deezer, Spotify, Tidal et Amazon Music. Le prix public est de 749 € TTC, en noir ou blanc laqué.

Enceinte nomade Yamaha WS-X1A

L’enceinte bluetooth WS-X1A True X de Yamaha est l’ami de voyage parfait. Ses caractéristiques compactes et sa résistance à l’immersion (jusqu’à 1m pendant 30 minutes) la rendent idéale pour toutes les escapades. Elle est équipée de la technologie audio avancée de Yamaha, vous offrant une excellente qualité sonore où que vous vous trouviez. Son prix est de 169 € TTC avec une sélection de coloris à choisir, allant du carbone au gris clair.

Combiné Hi-Fi Yamaha MusicCast 200

Le MusicCast 200 de Yamaha est un combiné Hi-Fi polyvalent, capable de lire une variété de sources sonores telles que les CD, la radio DAB+/FM et l’USB. Il est également doté des fonctions réseau pour tirer parti du système de contrôle audio Multiroom MusicCast de Yamaha. Le MusicCast 200 est disponible à un prix public de 719 € TTC et se décline en blanc mat et noir mat.

Nouvelle barre de son TRUE X SR-X50A

Faites l’expérience du cinéma à domicile avec la nouvelle gamme de barres de son True X de Yamaha. Ce système home cinéma est flexible et offre une expérience immersive jusqu’à 4.1.2 canaux. Elles sont également compatibles avec divers services de streaming musical pour une utilisation facile. Prix : 599€ TTC pour la SR-X40A et 899€ TTC pour la SR-X50A avec caisson de basses.

Ampli tuner réseau R-N600A

Enfin, le R-N600A, un ampli tuner réseau Hi-Fi, offre une excellente qualité d’amplification et prend en charge la lecture native jusqu’en DSD 11,2 MHz. Proposé à 799€ TTC, il est disponible en noir et argent.

Que vous cherchiez une platine vinyle de haute qualité ou une enceinte robuste pour vos escapades, la liste de Yamaha a quelque chose pour tout le monde. Allez-y, faites plaisir à vos proches avec un cadeau qui durera bien au-delà de la saison des fêtes !