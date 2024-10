Tesla Cloud : Elon Musk veut transformer les voitures inutilisées en un immense réseau de calcul distribué

Elon Musk a récemment dévoilé une nouvelle vision lors de l’événement « We, Robot ». Il souhaite utiliser les millions de Tesla qui parcourent les routes du monde entier pour créer une IA ultra-puissante. L’idée est que chaque véhicule Tesla collecte déjà des données en continu sur des situations de conduite réelles, souvent inédites. Cela permet d’entraîner l’intelligence artificielle à mieux réagir aux scénarios les plus complexes. Selon Musk, cette immense base de données permettra de rendre l’IA de Tesla 10 à 30 fois plus sûre qu’un conducteur humain.

Utiliser les voitures Tesla inutilisées pour un réseau de calcul distribué

Le projet d’Elon Musk ne s’arrête pas à la conduite autonome. Il imagine un futur où les Tesla inutilisées pourraient devenir des mini-centres de données mobiles. L’idée est simple : une voiture est inutilisée la majorité du temps. Si une Tesla roule environ 50 heures par semaine, il en reste plus de 100 où elle reste simplement sur le parking. Pendant ces moments, il serait possible d’exploiter la puissance de calcul de la voiture. Et ce, dans le but de créer un réseau global de calcul distribué.

Ce réseau permettrait de mobiliser des millions de voitures pour des tâches complexes, comme l’inférence d’IA. Musk compare ce concept à un Amazon Web Services, mais basé sur sa flotte de véhicules. Il estime qu’avec 100 millions de Tesla, chaque véhicule disposant d’un kilowatt de puissance de calcul, le réseau atteindrait une capacité colossale de 100 gigawatts.

Des défis techniques et éthiques à résoudre pour rendre ce projet réalisable

Bien que cette idée soit séduisante, elle soulève de nombreuses questions. D’abord, il faut garantir la sécurité et la confidentialité des données. Chaque Tesla traite des informations sensibles sur la conduite, et un tel réseau mondial devrait être parfaitement sécurisé pour éviter tout risque de piratage. Ensuite, il y a l’enjeu énergétique : la consommation nécessaire pour maintenir un tel réseau pourrait être importante. Enfin, une question clé reste celle du consentement des propriétaires de Tesla. Seraient-ils prêts à partager la puissance de calcul de leur voiture avec le réseau ?

Tesla envisage d’intégrer cette idée avec des ordinateurs de bord plus puissants, à commencer par le modèle Cybercab, qui sera équipé du système IA5, capable de supporter bien plus que la simple conduite autonome.