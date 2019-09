Test – SkullCandy Push : De bons True Wireless à 99€ ?

La dernière fois que l’on a découvert des écouteurs à moins de 100€, c’était avec Aukey. Aujourd’hui nous allons découvrir ensemble les SkullCandy Push, qui sont des écouteurs True Wireless vendus 99€ sur le site du constructeur.

Design & construction

Lors de l’ouverture du colis, l’emballage apparaît vraiment comme étant très qualitatif. La marque SkullCandy et les Push apparaissent sous nos yeux.

Dans cette boîte, nous retrouvons donc nos deux écouteurs, qui sont magnifiquement bien présentés. Nous retrouvons également la boîte pour les ranger, qui sert également à les recharger s’il n’y a plus de batterie. Un câble USB-A vers USB-C nous est fourni.

Étant donné que ce sont des écouteurs intra-auriculaires, SkullCandy pense à nous mettre des embouts dans l’emballage en fonction de la taille que l’on souhaite.

Passons au design, ce sont des écouteurs qui se veulent assez discret. Ils ne sont pas plus épais que vos oreilles, et s’allongent sur toute la « longueur » de vos oreilles.

Concernant la qualité de fabrication, SkullCandy a été très bon ! Malgré une boîte de recharge en plastique très léger, les écouteurs sont excellents. Le câble USB est renforcé au niveau des prises, et ne va pas casser dans nos mains.

Une LED s’allume sur chaque écouteur lors de la recharge

Les écouteurs ne sont pas gênants, ils ne bougent pas. Le seul reproche que l’on peut leur faire, c’est qu’on a l’impression qu’ils vont tomber. On vous rassure, ce n’est pas le cas.

Connectivité et navigation

Pas de Bluetooth 5.0 sur ces écouteurs, seulement du 4.2. En effet, c’est assez regrettable pour cette gamme de prix (99€). L’appairage se fait assez rapidement : nous devons sortir l’oreillette gauche qui va se connecter au téléphone, puis l’oreillette droite. Les deux Push se connectent entre-elles, et c’est parti pour profiter du son !

Le son des Push

Concernant le son, ces Push sont malheureusement atteint de la maladie du manque de basse. En effet, on a un excellent niveau sonore au niveau du son dans sa globalité, un son clair, extrêmement propre, mais… Manque de basses. On doit aller trifouiller dans l’égaliseur du téléphone pour trouver son bonheur. Dommage…

Autonomie des SkullCandy Push

Passons à l’autonomie. Nous avons 12 heures d’autonomie annoncés en rechargeant les écouteurs dans leur petite boite. Nous avons réussi à dépasser les 13 heures d’autonomie ! En revanche, ce n’est pas un record, mais c’est respectable.

Conclusion des SkullCandy Push

Pour 99€ sur le site de SkullCandy, on a d’excellents écouteurs assez pratiques. On a une boîte de rangement petite, des écouteurs assez discrets, un son clair et une assez bonne autonomie. On recommande vivement !

