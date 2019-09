MSI, très connue pour ses ordinateurs, est aussi très présente dans les périphériques pour PC. Entre les différents produits qu’ils proposent, nous allons nous concentrer aujourd’hui sur le clavier gaming Vigor GK60.

Apparence

Le Vigor GK60 se dote d’un design assez compact. Ce dernier se compose de bords tranchants, ce qui lui permet sa petite dimension de 44 x 13,4 x 4,2 cm, tout en intégrant un pavé numérique.

Dessous du clavier

Vue globale

Il dispose d’un petit espace en son centre, lui permettant de faire passer une multitude de fils au-dessous. Cela vous aidera à cacher plus facilement vos fils, si jamais ceux-ci traînent. Le fil du Vigor GK60, ce dernier se situe en plein milieu à l’arrière, parfaitement placé, sauf si vous utilisez ordinateur portable.

Utilisation et touches

En terme de ressenti, on a l’impression d’être face à des touches douces au toucher, et qui se montrent très agréables et souples à l’appui. Au niveau de la mécanique, ce sont des switchs linéaires Cherry MX Red qui composent les touches.

Ces dernières sont décrites comme assez silencieuses, mais il est vrai que lors de l’écriture ou d’appuis rapides des touches, elles restent quand même quelque peu bruyantes… Ces touches s’activent grâce à une force de frappe de 45cN, ce qui très faible, et donne cette forte réactivité au clavier.

LEDs et switchs

Touches en métal

En plus des touches classiques, ce dernier dispose de touches spéciales permettant un contrôle des LEDs en terme de type, de vitesse et d’intensité. Ce dernier dispose aussi de touches de contrôle multimédia, d’audio et de luminosité. Ce clavier dispose de deux modes différents, standard et gaming, lui permettant de limiter le nombre de touches appuyées en même temps à 6 ou à l’infini respectivement.

Logo

En jeu, on ressent un très gros confort. Les touches proposent une réactivité à toute épreuve, vous donnant une sensation de réaction plus qu’instantanée. Les touches en métal donnent un aspect différent, ainsi qu’une sensation plus agréable, plus unique. Cela permet aussi de se repérer plus facilement sur les touches en dehors des touches de mouvement.

Ce clavier peut être utilisé sur toutes les machines ayant Windows 7 et au-dessus, ainsi que MacOS.

Personnalisation

Pour une meilleure visibilité ou simplement pour frimer, le clavier dispose de LEDs rouges avec plusieurs modes d’affichages personnalisables. Le clavier peut-être configuré avec le logiciel MSI Gaming.

Touches spéciales

Le Vigor GK60 dispose de touches facilement amovibles à la main, même s’il est livré avec un enlève touche, ce qui vous permettra de le nettoyer facilement. Il dispose aussi de touches en métal au niveau des classiques ZQSD, apportant un certain style au clavier. L’équivalent de ces touches en plastiques seront livrées avec le clavier.

Conclusion

Avec un design magnifique, le Vigor GK60 de MSI montre ses nombreuses autres qualités. Les touches sont très agréables, en plus d’offrir une forte réactivité, et des touches spéciales en métal pour les touches de déplacement usuelles, un vrai plaisir en jeu !

MSI, qui équipe généralement ses ordinateurs portables de claviers Steelseries, nous prouve qu’elle propose elle aussi des claviers de qualité. Retrouvez plus d’information sur ce clavier MSI ici.

MSI Vigor GK60 119,95 € 9.3 Apparence 9.0/10

















Personnabilité 8.5/10

















Réactivité des touches 9.5/10

















Qualité des touches 10.0/10

















Points positifs Touches facilement amovibles

Passage pour câbles

Touches en métal

Switch silencieux et réactifs Acheter sur Amazon