Instagram accueille de nouveaux onglets dans son interface

Des nouveautés viennent d’apparaitre dans l’interface de l’application Instagram. En effet, le réseau social vient d’accueillir deux onglets supplémentaires : Reels et Boutique.

La nouvelle interface d’Instagram offre deux nouveaux onglets

La barre de navigation d’Instagram vient de s’enrichir avec deux nouveaux onglets. On remarque ainsi l’apparition d’un espace dédié aux vidéos courtes Reels et un second permettant d’accéder aux boutiques des marques ainsi que des créateurs de contenu.

Reels : la fonction concurrente à TikTok

Si vous étiez passé à côté des vidéos Reels, sachez que vous allez désormais les remarquer. En effet, la fonction profite désormais d’un onglet dédié entre l’onglet Recherche et Boutique. Pour rappel, les Reels sont des vidéos courtes à l’instar de l’application TikTok. En ajoutant la fonctionnalité dans un onglet dédié, le réseau social souhaite ainsi voguer sur le succès de ce format.

Instagram déclare dans un communiqué que ce nouvel onglet « a été pensé comme un espace d’expression créative, afin de donner l’opportunité à chacun de présenter son travail, de trouver une audience et de se faire connaître. »

Boutique : achetez directement depuis Instagram

Signalé par une icône de sac à shopping, l’onglet Boutique va vous permettre d’acheter des produits directement depuis l’application. Le réseau social annonce que vous y découvrirez « des recommandations personnalisées, des sélections produits spécialement préparées par notre équipe @shop, des vidéos commerciales, de nouvelles collections de produits et bien plus encore. »

Ces deux implémentations ne sont pas anodines pour le réseau social. En effet, le succès fulgurant de TikTok avec ces vidéos courtes a donné l’eau à la bouche au réseau social. L’introduction de Reels de façon plus poussée va ainsi permettre à plus d’utilisateurs d’abandonner ou d’au moins délaisser TikTok et de plus interagir sur Instagram. L’onglet Boutique va quant à lui dans la continuité du développement du groupe Facebook dans l’e-commerce.