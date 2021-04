Samsung permet de tester l’interface de ses Galaxy sur iPhone

Samsung a trouvé une idée originale pour présenter l’interface de ses smartphones Galaxy aux utilisateurs d’iPhone. La firme sud-coréenne vient en effet de lancer une application web permettant d’interagir avec la surcouche Android du constructeur : One UI.

Toutes les opportunités sont bonnes à prendre. Cette phrase pourrait résumer la nouvelle stratégie de Samsung. Après s’être allègrement moquée des iPhone durant des années à travers différents spots publicitaires, la firme sud-coréenne revient à la charge avec une nouvelle approche pour séduire les utilisateurs de produits Apple : iTest.

La surcouche One UI de Samsung fait son entrée sur les iPhone d’Apple

Redevenu leader sur le marché des smartphones, Samsung compte bien continuer à grappiller des parts de marché du côté d’Apple. Désormais dotée d’une des meilleures surcouches Android, l’entreprise a décidé d’en faire une arme de choix pour conquérir les utilisateurs d’iPhone : une application web permettant de tester une version de démonstration de One UI.

Pour s’essayer à la tâche, accédez au site itest.nz depuis votre iPhone et ajoutez le site à votre écran d’accueil afin d’installer l’application. Après avoir lancé le logiciel, vous aurez l’occasion de vivre la même expérience que les utilisateurs disposant d’un smartphone Galaxy. Vous vous retrouverez dans un premier temps sur la page d’accueil avec le widget météo, Google, les applications Samsung, les raccourcis ainsi que les boutons de navigation.

Dès lors, vous pourrez accéder au tiroir d’applications, ouvrir quelques services telles que Téléphone, Messages et même Caméra. Cette dernière vous permettra d’ailleurs de découvrir l’interface et les fonctionnalités de l’application à travers une vidéo de l’influenceur Logan Dodds. Si vous venez à ouvrir des logiciels de Google tels que YouTube, iTest vous affichera notamment le message suivant « ne vous inquiétez pas, les applications que vous aimez sont bien disponibles. Soyons honnêtes, elles viennent pour la plupart de Google, et on est bons amis avec eux ». Les applications du constructeur quant à elles seront mises en avant à travers des petits messages publicitaires explicitant leur utilité.

