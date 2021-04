Asus avait eu en 2019 une excellente idée, celle de proposer un double écran sur un portable. Le fabricant revient donc avec son nouveau modèle, le ZenBook Duo 14 UX482, qui offre de nouvelles performances et améliore les fonctionnalités. Asus s’adresse donc aux créateurs et plus généralement à ceux pour qui le multitâche est une fonctionnalité essentielle. Tout cela devient à la portée de tous grâce à son deuxième écran, le ScreenPad Plus.

Présentation du ASUS ZenBook Duo UX482

L’Asus ZenBook Duo 14 UX482 embarque la 11ème génération de processeur Intel. Dans le packaging, on trouve également un chargeur 65 W USB-C, une pochette de transport et un stylet tactile.

OS : Windows 10 famille

Ecran principal : dalle tactile IPS Full HD (1920 x 1080) de 14’’ 60 Hz, certifié Pantone, anti-reflet

ScreenPad Plus : écran tactile Full HD de 12,6”

Processeur : Intel Core i7-1165G7

Carte graphique : Carte graphique intégrée Intel Iris Xe

RAM: 16 Go LPDDR4X 4266 Mhz

Stockage : SSD M.2 PCIe NVMe 3.0 1 To

Connectiques 2x USB-C avec Thunderbolt 4, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI, 1x jack audio, 1x lecteur de carte MicroSD

Connectivités Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.0

Poids: 1.6 Kg

Dimensions : 324 x 222 x 16,9 mm

Design et ergonomie

L’Asus ZenBook Duo 14 UX482 bénéficie d’un design qui attire les regards. De plus, les matériaux et les textures employés donnent immédiatement un esprit qualitatif pour ce portable. En effet avec son écran secondaire, le ScreenPad Plus, le ZenBook Duo attire tout de suite l’attention. Son châssis aluminium lui confère un aspect classieux. Malheureusement, le dessus est sujet aux traces de doigts, même si elles sont légères. Il donne également une impression de robustesse contrairement aux machines “tout plastique”.

Une fois ouvert on remarque tout de suite la charnière ErgoLift de l’Asus ZenBook Duo 14 UX482. Cette charnière permet d’incliner le ScreenPad Plud de 7°. Ceci permet de réduire les reflets et les éblouissements et confère donc une meilleure lisibilité. De plus, la charnière permet également de surélever légèrement le clavier pour un meilleur confort de frappe.

A noter qu’un support complémentaire complète le package. Il permet de surélever encore plus le PC pour améliorer la lisibilité, mais peut devenir gênant pour la frappe. Ce support se colle sous le portable et peut se remettre en position plate si on ne souhaite pas l’utiliser. La dissipation est également améliorée avec ce système de charnière. En effet, le portable n’est plus posé complètement à plat ce qui favorise la circulation de l’air.

Avec son petit gabarit et sa faible épaisseur, l’Asus ZenBook Duo 14 UX482 se glisse facilement dans une pochette ou un sac. Pour l’aspect mobilité c’est très appréciable.

Connectiques du ZenBook Duo UX482

La connectique est assez complète. Toutefois, compte tenu de la faible épaisseur on note l’absence d’un port RJ45, il est donc nécessaire de disposer d’un adaptateur si l’on souhaite utiliser ce type de port. Également, L’Asus ZenBook Duo 14 UX482 ne dispose que d’un port USB type A, un hub sera nécessaire pour éviter de jongler avec les périphériques.





Clavier et pavé tactile

Malgré la présence du ScreenPad Plus et l’aspect massif, le clavier est parfaitement intégré. Les bordures sont quasi inexistantes, on note donc l’optimisation d’Asus de ce point de vue. Par ailleurs, la sensation au toucher des touches du clavier est très agréable, la frappe également. La course des touches est également bien ajustée.

Concernant le pavé tactile, Asus a fait le choix de l’intégrer à droite du clavier avec 2 touches, clic droit et gauche. Le pavé n’est pas très grand, toujours compte tenu de l’optimisation. Toutefois, la qualité du pad et sa réactivité font vite oublier cet aspect. En effet, il est assez précis et très agréable au toucher. Le clic gauche se fait facilement, le droit nécessite un peu d’habitude dans l’utilisation. Les gauchers seront par contre gênés par cette disposition. Par contre, les 2 écrans étant tactiles, il est possible de remédier à ce choix de positionnement s’il pose des difficultés pour certains.

Deux écrans pour plus de productivité

L’intérêt de l’Asus ZenBook Duo 14 UX482, ce sont ses 2 écrans. L’écran principal est une dalle IPS, traitée anti reflet, de 14 pouces. Pas de dalle OLED mais un LCD full HD de 1920×1080 60 Hz. Cet écran principal est également tactile. Sa réactivité s’avère très bonne, il n’y a pas de latence dans les défilements. De façon générale, c’est un très bon écran, de par la colorimétrie et son contraste. Par ailleurs, l’écran est très fin tout comme les bordures. Asus à quand même pu y loger une webcam infrarouge avec support Windows Hello. Sa qualité est convenable et suffira pour communiquer avec ses collègues ou amis.

L’écran secondaire, le ScreenPad Plus est quant à lui une dalle IPS 1920×515. Il est de moindre qualité que l’écran principal, notamment moins lumineux. Pour autant, il s’agit d’un écran additionnel qui s’active au besoin et n’a donc pas pour but de se substituer à l’écran principal. A noter que la luminosité s’ajuste indépendamment pour chaque écran. Il s’agit là d’un apport de productivité et il remplit son rôle dans cette optique. De plus, cet écran est utilisable avec un stylet, Asus en fourni un avec ce PC et à l’usage c’est très pratique.

Le ScreenPad Plus utilise la surcouche Screen Xpert. Cette surcouche permet d’optimiser l’écran et se présente sous la forme d’une barre d’outils dont la position peut être personnalisée. Également, il est possible de gérer le multi tache, des raccourcis et l’application MyAsus. En complément, cette barre d’outils permet de gérer de nombreux paramètres et réglages (luminosité, navigateur d’applications), mais sert aussi comme panneau de contrôle pour certaines applications notamment la suite adobe créative. Autre exemple, il est tout simplement possible d’afficher le numpad sur cet écran.

Des performances à la hauteur

L’Asus ZenBook Duo 14 UX482 est pourvu d’un Intel Core i7-1165G7, combiné à 16 Go de DDR4 cadencé à 4266 Mhz. Pour le stockage, ce modèle bénéficie d’un SSD M.2 PCIe NVMe 3.0 de 1 To. C’est donc sans surprise que le ZenBook Duo effectue toutes les tâches courantes. Son démarrage est très rapide et la fonction de reconnaissance faciale ne fait pas défaut. Poussé dans ses retranchements il conserve ses performances. La ventilation sera un peu bruyante dans ce cas précis mais reste toutefois largement acceptable.

Placement des ventilateurs au niveau de la charnière

Les débits du SSD relevés à l’aide de Crystal Disk Mark montrent des performances dans la moyenne. PC Mark donne un résultat de 4735 ce qui le place en bonne position.

Concernant les jeux vidéo, ce modèle est dépourvu de GPU dédié. Il s’appuie sur un chipset intégré Intel Iris Xe. Il ne se montre donc pas très performant sur cet aspect à moins de diminuer en résolution et en optimisant les réglages. À noter toutefois que ce PC est quand même capable de faire tourner des jeux comme GTA 5 avec un framerate réduit.

L’audio par Harman Kardon

L’Asus ZenBook Duo 14 UX482 dispose d’une prise jack. On pourra donc facilement y brancher un casque, mais il est également possible d’utiliser un appareil sans fil, car il est équipé du Bluetooth 5.0. Ce PC est pourvu de haut-parleurs signés Harman Kardon. Gage de qualité, les haut-parleurs ne font pas défaut. Il n’y a pas de distorsion à haut volume et le son, d’une manière générale, est agréable. À noter la certification DTS sur cette machine.

Une bonne autonomie

L’autonomie est toujours un critère subjectif, encore plus sur un PC équipé de 2 écrans. Elle va dépendre de l’utilisation (bureautique, créativité…) et dans ce cas présent, de l’utilisation ou non du 2ème écran. En effet, le ScreenPad Plus peut se désactiver ce qui augmente donc l’autonomie. Asus annonce 17h d’autonomie, pour cela il faut désactiver beaucoup de choses y compris le ScreenPad Plus. Plus généralement, il faut compter sur 10-12h en moyenne avec le 2ème écran et 8h pour une utilisation un peu plus intense. A noter que la batterie se charge en un peu plus d’1h30 grâce à son bloc de 65W.

Autonomie poussée au maximum

Conclusion

L’Asus ZenBook Duo 14 UX482 arbore un design sobre et élégant. Il attire immédiatement l’œil et la curiosité de l’entourage. Il est capable de faire tourner toutes les applications même les plus gourmandes. Pour les jeux, la version avec puce graphique intégrée montre ses limites. Pour plus de performances, il sera nécessaire d’opter pour le modèle avec chipset dédié, le Nvidia GeForce MX450.

L’Asus ZenBook Duo 14 UX482 est d’une manière générale, un bon outil de travail, notamment avec son ScreenPad Plus. C’est sans ambiguïté son atout principal. Le fait de pouvoir bénéficier d’un 2ème écran en mobilité est appréciable. Ceci est d’autant plus vrai que cet écran secondaire est désactivable en fonction du besoin. Il peut donc s’éteindre à l’aide d’une touche du clavier, ce qui donne de la souplesse dans l’utilisation et permet d’économiser de la batterie. De plus, les 2 écrans sont tactiles ce qui facilite la productivité. Son autonomie est largement correcte et permet de tenir la journée de travail sans souci.

Facilement transportable, léger, c’est donc un parfait compagnon au quotidien dans une optique de polyvalence et de créativité.

ASUS ZenBook Duo 14 UX482 1699 € 9.3 Design 10.0/10

















Ecran 9.5/10

















Audio 9.0/10

















Performances 9.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Points positifs Deux écrans tactiles

Une belle dalle IPS

Clavier et trackpad agréables

Charge rapide

Sa mobilité Points négatifs Trackpad uniquement pour les droitiers

Limité pour les jeux gourmands

Traces de doigts Acheter à la Fnac