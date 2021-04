Apple M2 : la puce des prochains MacBook est en production

Après avoir créé la surprise avec sa puce M1 en fin d’année 2020, Apple accélère sa transition vers ses puces maison et lance la production de la version suivante. En effet, L’Apple M2, le processeur ARM qui succédera à la puce M1, vient d’entrer en production.

Apple M2, la production de masse à débuté

Après la puce Apple M1 qui équipe les machines d’entrée de gamme, Apple peut passer à des modèles plus musclés, avec plus de coeurs et la suppression de certaines limitations (comme la RAM plafonnant à 16 Go ou le stockage à 2 To) pour mieux s’adapter aux Macs plus haut de gamme. On attend en effet l’intégration de cette nouvelle puce sur les successeurs du MacBook Pro 13,3″.

Sans surprise, Apple a déjà développé une nouvelle puce basée sur l’architecture ARM, Apple M2. D’après les informations obtenues par Nikkei Asia, la firme californienne vient de lancer la production de masse du processeur. Selon Nikkei Asia, TSMC s’occupera de la gravure des puces. L’entreprise s’appuierait sur une nouvelle technologie de gravure en 5 nm, le process N5P. Cette nouvelle solution permettrait encore de réduire la consommation d’énergie des puces.

Au lieu de 8 coeurs CPU et 8 coeurs GPU, elle opterait pour une configuration avec 12 coeurs CPU et 16 coeurs GPU, selon les quelques indications laissées lors des tests, mais cela pourrait aller encore au-delà en fonction du type de machine.

Apple espèrerait aboutir à une production de masse au cours de l’été après les premières expéditions de puces en juillet.

L’objectif serait clair : intégrer les puces M2 dans les prochains MacBook Pro, qui pourraient être commercialisés au second semestre. En effet, il se murmure que le géant de Cupertino préparerait deux nouveaux MacBook Pro de 14 et 16 pouces.

