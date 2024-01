TEST – Ecran Philips Evnia 42M2N8900, l’immensité pour la productivité ?

Le Philips Evnia 42M2N8900 est un écran, doté d’une grande dalle, de 42 pouces. Cette dalle d’écran est donc très grande, plus que la plupart des moniteurs que l’on côtoie au quotidien. Cela peut sembler surdimensionné pour un usage dans du gaming, ou de la productivité. Toutefois, ce n’est pas le cas, et c’est bien plus efficace et agréable que ce que l’on imagine. Est-ce qu’un écran de cette envergure vaut le coup ? La réponse dans ce test !

Notre avis en bref sur le Philips Evnia 42M2N8900

Le Philips Evnia 42M2N8900 est un écran qui vient titiller plus que le marché des écrans PC. Il se challenge aux plus petites TV gaming proposées sur le marché. Celles-ci étaient souvent autour des 43″, mais un segment du 42″ gaming s’est créé. Dans ce double marché, cette TV / écran PC propose tout de même une différenciation, avec un Ambilight très agréable à utiliser, et une qualité d’affichage exceptionnelle.

Fiche technique

Taille de la dalle 42 Pouces, soit 105.5 cm. Courbure de la dalle Ecran plat Type de dalle OLED Résolution 3840 x 2160, 4K standard Ratio 16/9 Luminosité Normal : 135 nits, crête à 450 nits Contraste 1 500 000 : 1 Taux de rafraîchissement 138 Hz Temps de réponse 0,1 ms Ports 2 HDMI 2.1, 1 DisplayPort 1.4, 1 USB-C (mode DP, ALT, Power Delivery)

USB version 3.2 Génération 1 / 5 Gbits/s, 1 USB-B ascendant, 4 USB-A descendants (2 avec charge rapide, BC 1.2) Prix PVC : 1789 €, autour des 1500 € à l’écriture du test

Unboxing du Philips Evnia 42M2N8900

Le Philips Evnia 42M2N8900 propose un emballage très complet pour équiper votre moniteur. On retrouve très logiquement la dalle, dépourvue de pied dans le carton. Celui-ci est fourni à part, et montable selon votre envie. En effet, il est possible d’utiliser le pied fourni, qui est assez élégant, mais aussi de le monter sur un pied externe avec du VESA 100 ×100.

Pour ce qui est des câbles fournis, on retrouve la totale. Il y a un DisplayPort, un câble USB-C, un HDMI, et un USB-B. Celui-ci permet d’activer un concentrateur USB sur votre moniteur. Concrètement, il est possible de brancher des périphériques USB sur votre écran directement, avec juste un câble qui part de votre ordinateur au moniteur. C’est une sorte de hub USB intégré. Enfin, un élément qui va dans le sens du double marché moniteur / TV, c’est la présence d’une télécommande fournie dans la boîte.

Design du Philips Evnia 42M2N8900

Design général

Ce Philips Evnia 42M2N8900 est donc un écran au format 16/9. Les 42 pouces associés en font un écran très haut finalement, une fois sur un bureau. La première installation peut surprendre, en voyant un vrai titan se poser sur votre setup. Il faudra vraiment anticiper la place requise. Toutefois, ce design massif n’est pas pour autant déplaisant. C’est un écran qui est complètement plat. Si vous avez l’habitude d’écrans incurvés, cela peut être déroutant. En regardant les coins, on peut avoir le sentiment que ce design plat est incurvé dans le sens opposé. Les coins semblent donc en arrière par rapport au reste de l’écran.

Toujours sur le design de l’écran, celui-ci s’inscrit dans la gamme Evnia de Philips, qui est tout en blanc. Nous avions testé une alternative en 34″, mais avec un format 21/9, qui était très intéressant. Les points distinguant de cet écran se retrouvent aussi sur la version 42″. C’est ce design tout en blanc, avec un effet plastique recyclé agréable. De plus, l’Ambilight est à bord, ce qui permettra d’afficher une lumière fixe ou non à l’arrière de votre moniteur. Une autre possibilité est d’adapter la lumière en fonction de l’affichage du moniteur. Dans l’ensemble, le design de cet écran est donc excellent, tant dans l’esthétique que la praticité.

Connectique du Philips Evnia 42M2N8900

Un élément de design, c’est la construction des ports à l’arrière de l’écran. Ici, on se place sur des ports placés en parallèle de la dalle de l’écran. C’est un moyen plus facile de gérer le « câble management ». D’autre part, cette partie-là est très fournie, avec de nombreux ports intégrés. On retrouve deux ports HDMI, un Display Port, et un USB-C pour la vidéo. D’autre part, on retrouve un USB-B, qui va permettre de faire un concentrateur USB. En effet, vous branchez le câble fourni en USB-B vers USB-A sur votre ordinateur, et après il sera possible d’utiliser les autres USB de l’écran.

Ports Alimentation

On retrouve en effet quatre USB-A, utilisables une fois le concentrateur mis en place. De plus, on retrouve un audio output en jack 3.5mm. Vous pourrez y brancher des enceintes ou un casque, plutôt que d’utiliser les enceintes intégrées. Enfin, il faut noter l’intégration d’un KVM sur l’écran. Cette fonctionnalité permet de brancher plusieurs appareils via les ports vidéos. Et ensuite, il est possible de changer très facilement entre les différents appareils.

Confort d’utilisation

Ce Philips Evnia 42M2N8900 est un écran vraiment massif, et c’est déroutant au début. Quarante-deux pouces sur un bureau, cela peut être encombrant. À titre personnel, nous avions plutôt l’habitude d’avoir deux écrans de 24″, ou des écrans 21/9 de 34″ environ. Le changement ici, vers quelque chose de très haut, à cause du format en 16/9, est étrange lors des premières utilisations. De plus, l’aspect non incurvé, après avoir utilisé que des écrans incurvés auparavant, donne une sensation très bizarre. On a le sentiment que les coins de l’écran sont incurvés dans l’autre sens, mais cette impression part assez rapidement. De plus, la grandeur s’avère moins déroutante que prévu. Certes, cela quelque chose de très grand pour le jeu vidéo notamment, mais cela passe très bien. Dans un cadre de productivité, étant donné que la dalle est grande, on peut diviser nos fenêtres en 4. Cela donne ainsi 4 écrans de 21″, et c’est vraiment pas mal.

Autrement, sur le confort d’utilisation apporté par le hardware de cet écran, on notera deux choses. Premièrement, il est possible de régler l’écran dans tous les sens. Le pied permet ainsi de le régler en hauteur et en rotation latérale. Il est aussi possible de mettre un pied externe, avec un support VESA. L’autre aspect pratique, c’est le câble management. À la fois, il y a toute la notion des ports qui sont bien placés (cf. plus haut). Mais le pied proposé par Philips pour cet Evnia 42M2N8900 permet un guidage des câbles tout du long.

Qualité d’affichage du Philips Evnia 42M2N8900

Ce Philips Evnia 42M2N8900 propose donc un affichage en OLED, en 4K, à 138 Hz. C’est un très bel écran sur l’aspect technique. Mais dans la réalité, il l’est encore plus. La résolution 4K prend vraiment tout son sens sur de tels écrans. Cette immense diagonale force une résolution détaillée pour éviter de voir les pixels face à son écran. Ici ce n’est clairement pas le cas.

Sur l’aspect taux de rafraîchissement, c’est également excellent. Le 138 Hz est obtenu via un overclock, mais c’est une option native de l’écran. Dans les jeux, c’est réellement profitable, de pouvoir lancer de la 4K à 120 Hz. La qualité via l’OLED en plus est folle, avec un contraste très élevé. Dans l’ensemble, nous y retrouvons notre compte, tant sur des jeux très FPS et dynamiques, que des jeux contemplatifs. C’est tout autant le cas sur du Valorant que sur du gros CyberPunk qui consommera toutes les ressources de votre PC pour satisfaire un tel écran.

Conclusion : que vaut le Philips Evnia 42M2N8900 ?

Cet écran se distingue sur de nombreux aspects. C’est un écran de 42 pouces tout de même, qui propose une dalle OLED, en 4K, à 138 Hz. Ces aspects techniques sont excellents, et sont, dans la réalité, très remarquables. La qualité d’affichage est donc excellente, le design se veut pratique et distingué, et il y a un vrai confort d’utilisation. Tout cela a toutefois un prix, près de 1800 €. Entre les caractéristiques techniques et le prix, cet écran fait face à un double marché qui peut être assez rude. Le prix actuel est bien plus pertinent, et le rend intéressant, mais pas au prix fort.

