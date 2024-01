Samsung Galaxy Unpacked 2024 : voici le résumé de l’événement !

Le Samsung Galaxy Unpacked 2024 vient de se passer. Si vous n’avez pas eu le temps de visionner l’événement, pas de soucis ! On vous dit tout ce qui a été annoncé dans cet article.

Qu’est-ce que Samsung a révélé au cours de cet événement ?

Comme vous pouvez vous en douter, Samsung a mis le paquet ! Comme beaucoup l’avaient attendu, le géant sud-coréen a révélé la série Galaxy S24, composée par trois nouveaux smartphones.

Le premier est le S24, qui sera commercialisé à partir de 799 dollars pour le modèle 128 Go. Les clients Samsung qui le commanderont avant le 25 janvier recevront une Watch 6 gratuite ! Les deux autres modèles sont le Galaxy S24+ et le Galaxy S24 Ultra dont les prix commencent respectivement à 1.000 dollars et à 1.300 dollars pour les options à 256 Go.

Il faut savoir que la série S24 dispose, dans l’ensemble, du nouveau processeur Snapdragon 8 Gen 3 aux Etats-Unis. De plus, cette série utilise le nouveau modèle Gauss Generative AI de Samsung.

Les points à connaître sur le Galaxy AI de Samsung

Le système global de ces smartphones, ou Galaxy AI, offre de nouvelles fonctionnalités, comme la traduction bidirectionnelle en direct lors des appels téléphoniques. Galaxy AI fonctionne directement sur le téléphone et ne nécessite aucune connexion Wi-Fi ni cellulaire. Idem pour Interpreter, un outil de traduction, et Samsung Keyboard, qui est capable de traduire un message en 13 langues.

Par ailleurs, Galaxy AI fera la différence en matière de photographie avec la série S24. Samsung a notamment souligné les fonctions de stabilisation d’image, de zoom numérique et de contenu pouvant être capturé dans de faibles conditions de luminosité.

En outre, ce système global suggère également des retouches photos et un remplissage génératif pour modifier l’arrière-plan. A noter toutefois que ces dernières fonctionnalités nécessiteront une connexion à un réseau et mettra un filigrane sur la photo. Voici un résumé global de l’événement !