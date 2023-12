Samsung Galaxy S24 : voici les quatre couleurs principales !

Concernant les prochains smartphones phares de Samsung, c’est le Galaxy S24 Ultra qui a retenu le plus l’attention. Néanmoins, ce n’est pas pour autant que le modèle de base, le Galaxy S24, ne fait pas lui non plus l’objet de fuites. Justement, un récent leak a révélé les quatre options de couleurs principales de ce smartphone.

Que disent les rumeurs sur le Samsung Galaxy S24 ?

Apparemment, le Galaxy S24 ne comportera pas de corps en titane comme le S24 Ultra. Néanmoins, il conservera un cadre en aluminium avec plusieurs coloris. D’après les informations de 9to5Google, les couleurs disponibles seront l’ « Onyx Black », le « Marble Grey », le « Cobalt Violet » et l’ « Amber Yellow ».

Par ailleurs, le site Android Headlines a également mis la main sur les nouveaux rendus disponibles pour le Galaxy S24. On y voit l’appareil sur différents angles. Mais ce n’est pas tout, le S24 comporte quelques différentes par rapport au S23 au niveau de son aspect. La prochaine génération de smartphones de Samsung, le métal sera un peu en retrait et donnera au téléphone l’apparence d’une lunette métallique. De plus, chaque S24 comporte un cadre de couleur assortie.

Quid des similitudes avec le S23 ?

Côté design, le Galaxy S24 conservera le même design d’appareil photo, c’est-à-dire sans panneau entourant chaque objectif. De même, il arborera également le même look basique.

Néanmoins, côté configuration, les rumeurs indiquent que le Samsung Galaxy S24 disposera de 8 Go de RAM à partir de 128 Go et d’une batterie de 4.000 mAh. Le S24 Plus, quant à lui, affichera 12 Go de RAM et une batterie de 4.900 mAh.

Côté SoC, la version Plus sera dotée du Snapdragon 8 Gen 3 comme le modèle Ultra. Tandis que le modèle de base embarquera un Exynos 2400 sur certains marchés européens et un Snapdragon 8 Gen 3 aux Etats-Unis.