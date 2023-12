Test – Fearmonium sur PS5 : Plongée dans l’esprit de la peur

« Fearmonium » sur PS5 est une aventure metroidvania psychédélique qui plonge les joueurs dans les profondeurs de l’esprit d’un jeune garçon nommé Max. Développé par Redblack Spade et publié par Ratalaika Games, le jeu se distingue par son mélange unique d’humour et de suspense, offrant une expérience de jeu à la fois captivante et déroutante.

L’Intrigue et le Cadre

L’histoire de « Fearmonium » commence avec un événement traumatisant pour Max, qui assiste à une représentation de clowns à une foire. Cette expérience déclenche une série d’événements dans son esprit, où les clowns, soutenus par la Dépression. Ils s’infiltrent dans ses pensées, se mêlant à ses souvenirs et ses angoisses. Le jeu explore cette lutte interne, questionnant si une phobie cause toujours un préjudice irréparable ou si, d’une certaine manière, elle peut conduire à un changement positif dans la vie.

Gameplay et mécaniques

Dans « Fearmonium », les joueurs naviguent dans un monde de conscience abstrait, rencontrant divers ennemis et obstacles. Le jeu propose une large gamme d’attaques et de compétences, y compris l’utilisation de clowns et de jouets anciens de Max. Les joueurs pourront acquérir de nouvelles capacités après avoir vaincu des boss. Le joueur doit également gérer un mécanisme de stamina et tenir compte des temps de recharge pour éviter l’abus de certaines attaques puissantes.

Les éléments à la metroid sont présents, avec des upgrades permanents accessibles en explorant des zones difficiles à atteindre. Amélioration de la santé, la force, et réduction des temps de recharge sont au programme. Les joueurs peuvent également utiliser la monnaie du jeu, des ballons, pour acheter des fusées éclairantes, des objets de guérison et d’autres équipements utiles.

L’excellente direction artistique de Fearmonium

Un aspect remarquable de « Fearmonium » est son style artistique. Le jeu présente des graphismes dessinés à la main et des animations réalisées image par image. Cela rappelle les dessins animés classiques de Disney. Cela vous rappellera le célèbre jeu Cuphead qui avait une D.A du même style. Cette approche donne au jeu une esthétique expressive et unique, qui se distingue nettement dans le genre metroidvania.

Manette en main ça donne quoi ?

Bien que « Fearmonium » soit un très bon jeu pour son originalité et sa narration. Il y a de quoi faire quelques critiques concernant certains aspects de son gameplay. Certains combats manquent parfois de précision, notamment à cause du personnage qui réagit lentement. C’est dommage, cela affecte l’expérience de jeu, sans oublier les mécanismes de saut parfois maladroits.

Bien que créatifs, certains boss sont trop difficiles ou peu inspirés. Cette difficulté inégale a de temps en temps conduit à des frustrations lors du test, en particulier dans les phases avancées du jeu. De plus, bien que le style visuel soit généralement apprécié. Il y a eu des incohérences dans les animations et les inserts de type bande dessinée, qui semblaient détonner avec le reste du jeu.

Conclusion

En conclusion, « Fearmonium » sur PS5 est une expérience metroidvania unique et mémorable, combinant avec succès un gameplay stimulant et un récit profondément psychologique. Malgré ses quelques défauts, le jeu offre une aventure riche et diversifiée. Il se positionne comme un titre notable pour les amateurs de jeux d’action et de plateforme. Son exploration des thèmes psychologiques, combinée à un style artistique distinctif, en fait une addition précieuse au genre et une expérience de jeu qui mérite d’être explorée.