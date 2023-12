Test – Ecovacs Deebot T20e Omni : Un allié au service du ménage

Les robots aspirateurs se font une place de plus en plus importante dans les ménages. Les gens n’ont plus l’envie de faire ces tâches rébarbatives que sont l’aspirateur ou la serpillère. C’est pourquoi nous vous présentons aujourd’hui le Deebot T20e Omni de chez Ecovacs. Un aspirateur robot qui permet de s’affranchir du passage de l’aspirateur et de la serpillère. De plus, la corvée de remplissage/nettoyage est également grandement réduite grâce à l’utilisation de deux réservoirs de quatre litres chacun pour l’eau propre et l’eau sale. Que vaut-il à l’utilisation ? C’est la question à laquelle nous allons répondre tout au long de cet article.

Unboxing

Derrière un packaging relativement lourd (+ de 15 kg, préparez vos jambes si vous êtes en appartement sans ascenseurs) se cache un contenu relativement simpliste et poil trop minimaliste. En effet, derrière le robot et sa station, que nous détaillerons plus tard, ce sont les accessoires qui nous intéressent. Ici, nous retrouvons deux brosses à clipser, les pads rotatifs ainsi qu’un sac pour les poussières, déjà pré-installés. De plus, nous pouvons noter la présence d’un outil pour couper les poils/cheveux emmêlés dans les brosses rotatives ou encore une brosse permettant un nettoyage de la station. Le principal problème étant l’absence de pièces de rechanges. Car oui, le sac ainsi que les brosses sont des pièces à changer de temps en temps, et c’est appréciable quand la marque en fourni au moins un jeu d’avance. Ici, il faudra passer à la caisse (comptez une quarantaine d’euros).

Design

Le Deebot T20e OMNI arbore un design simpliste, mais efficace. Seul un bouton est présent sur le robot, permettant les actions de base (lancer un nettoyage, retour à la station, mettre en pause). Sous la coque, nous retrouvons le bouton d’alimentation ainsi que le réservoir à poussière avec son filtre antibactérien. La partie supérieure du robot accueille également la caméra 360° utile pour la technologie TrueMapping 2.0. Sur la face avant, c’est le capteur TrueDetect 3D 3.0 qui est présent, utilisé notamment pour éviter les obstacles, fils, électriques, etc. Quant au-dessous du robot, ce sont les roues que nous retrouvons avec l’emplacement pour les serpillères. Ces dernières sont montées sur un mécanisme leur permettant d’être en contact ou non avec le sol.

Pour ce qui est de la station Omni, cette dernière est aussi très complète. En effet, nous retrouvons pour commencer deux bacs de quatre litres. Ils accueilleront de l’eau propre et de l’eau sale. Des contenants bien pensées pour éviter des interventions trop régulières. Le sac d’aspiration est présent dans un tiroir facilement accessible et changeable. Pour finir, nous retrouvons un bouton sur le dessus de la station qui permettra de lancer, entre autres choses, une vidange du système.

Performances

Comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous, les deux lingettes sont montées sur un système permettant au robot de les lever simplement. Cela sera utilisé pour éviter, par exemple, de ne pas mouiller vos tapis. Le système OZMO Turbo 2.0, qui permet le nettoyage via les lingettes, offre des performances de haute volée. En effet, ne comptez pas moins de 180 tours par minutes, le tout dans une pression constante, pour laver vos sols. Quant à l’aspiration, ce Deebot T20e OMNI dispose d’une puissance de 6000 Pa. De quoi aspirer sans aucun soucis toutes les poussières de votre logement. Pour en revenir rapidement sur le lavage des sols, il est regrettable qu’Ecovacs ne fournisse pas un échantillon du liquide de lavage.

Après une cartographie de votre logement (assez rapide et précis) vous pourrez commencer les nettoyages en profondeur. L’application est d’ailleurs plutôt bien faite et propose tout le nécessaire pour un paramétrage de chaque fonctionnalité du robot. Un plan en 3D est également disponible, pour une visualisation un peu plus agréable. Le seul petit défaut de mapping que j’ai pu noter dans mon cas, c’est l’absence de passage sous certains meubles de cuisines, sûrement à cause de la proéminente caméra. Pour le reste, que ce soit l’aspiration ou le passage de la serpillère, les résultats sont très bons. Si le temps est important pour vous, vous retrouverez ci-dessous un historique de nettoyage. Comptez environ 1h pour 36 m². À savoir que le robot retourne à sa base pendant le nettoyage pour vider les poussières.

Ci-dessous une vidéo de démonstration du robot Ecovacs Deebot T20e Omni. Il fonctionne en mode « Aspiration avant serpillère ». Le lavage se fait donc en deux temps, d’où la coupure au milieu (le robot retourne vider les poussières avant de procéder au lavage). Il sera bien entendu possible de faire l’aspiration et le lavage en simultanés, seulement l’aspiration ou uniquement le lavage des sols.

Conclusion

Ce robot Ecovacs Deebot T20e Omni est un robot assez complet qui vous permettra un nettoyage complet. L’aspiration est très performante, tout comme le lavage du sol, notamment grâce à un système de serpillères rotatif innovant. Après plusieurs utilisations, la majorité des traces, même anciennes, disparaissent en un seul passage. Quelques points noirs sont malheureusement de la partie, comme l’absence d’échantillon de liquide de nettoyage ou l’absence d’accessoires de remplacement. Le plus gros point noir que j’ai pu remarquer, c’est l’interaction du robot sur ma télévision. En effet, la technologie TrueDetect 3.0 (utilisant l’infrarouge) allume ma télé lors de l’allumage du robot. J’ai donc dû, personnellement, désactiver cette fonctionnalité, un peu dommage.

Parlons maintenant tarif. Disponible pour 749€ sur Amazon, l’Ecovacs Deebot T20e Omni est un robot ultra-complet disponible à un tarif relativement correct au vu de la concurrence. Malgré les petits points noirs, le robot fait bien son boulot et ces derniers se laissent oublier assez rapidement.

