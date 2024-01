LinkedIn utilise l’IA pour aider ses utilisateurs à trouver un emploi

Beaucoup d’internautes utilisent LinkedIn pour rechercher une opportunité d’emploi. Apparemment, LinkedIn adopte désormais une fonctionnalité d’intelligence artificielle qui pourrait augmenter leurs chances de décrocher un emploi. Cette fonctionnalité s’appelle les collections d’emplois.

Que faut-il savoir sur cette nouvelle fonctionnalité de LinkedIn ?

Concrètement, LinkedIn utilise l’IA générative et de grands modèles linguistiques pour analyser les offres d’emploi et les classer en différents groupes. Par exemple, un groupe dédié à l’informatique, un autre groupe sur le télétravail, sur les sports professionnels, etc.

En d’autres termes, il ne sera plus nécessaire de rechercher un secteur ou une intitulée de poste spécifique. Avec cette fonctionnalité, LinkedIn espère que la recherche d’emplois deviendra plus efficace.

Selon LinkedIn, les candidatures sont en hausse de 50% aux Etats-Unis et de 36% dans le monde. De plus, 85% des personnes actives songeraient à faire une reconversion. Selon Engadget, le nombre de personnes en quête d’emplois n’est pas surprenant au vu de l’accroissement des licenciements. En début d’année, l’univers de la high tech a vu passer plusieurs licenciements chez Google, Meta, Twitch, Discord et d’autres entreprises.

En tout cas, pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, il vous suffit de cliquer sur l’onglet « Emplois ». Puis, cliquez sur « Explorer avec les collections d’emplois ». Vous aurez la possibilité d’accéder à vos préférences et d’affiner vos recherches en déterminant la profession voulue et la zone géographique qui vous intéresse.

LinkedIn mettra ensuite en surbrillance vert toutes les offres qui pourraient correspondre à vos critères. Si vous souhaitez suivre un employeur en particulier, vous pouvez lui envoyer une notification « Je suis intéressé » sur une de ses annonces et être tenu au courant de ses offres ultérieures.