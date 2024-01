Comment faire une capture d’écran défilante sur iPhone ?

Vous est-il déjà arrivé de vouloir faire une capture d’écran de tout un site Web ? d’un PDF ? d’un e-mail ? d’une note ? Ou encore de vouloir assembler plusieurs captures d’écran ? En effet, vous êtes probablement déjà familiarisé avec la capture d’écran classique. Mais cette fois-ci, nous allons vous initier à la capture d’écran défilante qui peut vous être très utile dans vos travaux personnels et professionnels.

Plus besoin d’applications tierces

Il faut savoir que la capture d’écran défilante n’est pas une innovation récente. Jusqu’à présent, il a toujours été possible de la faire à l’aide d’une application tierce pour iPhone. Néanmoins, avec l’évolution d’iOS, vous avez désormais la possibilité de ne plus recourir à des applications tierces. Vous pourrez prendre des captures d’écran défilantes de manière native sur des pages Web, sur l’application Notes, sur des e-mails et PDF ou autres contenus.

La capture d’écran défilante s’appelle aussi capture d’écran « Pleine page ». Voici comment procéder :

Prenez une capture d’écran classique en appuyant simultanément sur le bouton latéral ou supérieur et sur le bouton Volume +

Cliquez sur l’aperçu dans le coin inférieur gauche

Choisissez l’option Pleine page située dans le coin supérieur droit

Vous pouvez ensuite prévisualiser toutes les pages, utiliser le balisage et d’autres options avant d’enregistrer la capture d’écran Pleine page

Vous pouvez également cliquer sur l’icône de recadrage (une icône carrée à côté de « Terminé ») pour ne capturer que la partie de la page qui vous intéresse

Une fois que vous aurez fini vos modifications, vous avez le choix entre enregistrer la capture d’écran défilante en cliquant sur Terminé, ou cliquer sur l’option Partager en haut à droite.

Si vous tenez à utiliser une application tierce pour prendre une capture d’écran Pleine page sur votre iPhone, nous vous recommandons les applications comme Tailor ou Picsew. Vous avez la possibilité d’essayer gratuitement ces deux applications avant d’acheter leurs versions complètes.

Sinon, voici quelques articles qui pourraient également vous être utiles :