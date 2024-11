Stellar Blade sera disponible sur PC en 2025, confirme son créateur 

Après son succès fulgurant sur la PS5, Adam et Eve se préparent à migrer sur un nouveau terrain de jeu. Sorti en exclusivité sur PS5 en avril dernier, Stellar Blade, le jeu d’action-aventure de science-fiction de Shift Up s’est vendu à 1 million d’exemplaires en même pas deux mois. Le studio coréen compte bien poursuivre ce succès pour les années à venir, annonçant officiellement l’arrivée de Stellar Blade sur PC en 2025. Mieux encore : il devrait surpasser la PS5 en termes de vente.

Stellar Blade sur PC dépasserait la version console ?

Initialement teasée lors des résultats financiers de Shift Up, la nouvelle est maintenant officielle. Après son exclusivité sur PS5, Stellar Blade sera bientôt disponible sur PC. Ce n’était pas non plus une grande surprise, vu le succès du jeu sur la console de Sony. Avec ses 1 million d’exemplaires vendus sur PS5 entre avril et juin dernier, Stellar Blade est prêt à conquérir le cœur des fans d’action-RPG sur PC, et pourquoi pas, amasser plus de ventes que sa version console.

Là-dessus, Shift Up est optimiste. “En raison de la part de marché croissante de Steam dans le secteur des jeux AAA et du succès mondial de Black Myth : Wukong, nous nous attendons à ce que les performances sur PC dépassent celles des consoles”, déclare le studio coréen. Dans le rapport sur les résultats du troisième trimestre 2024, Shift Up annonce donc officiellement la sortie de Stellar Blade sur PC, “envisagée d’ici 2025”.

Adam, Eve…et 2B vous attendent prochainement

Que ce soit clair : si vous êtes fans de NieR : Automata, Stellar Blade a tout pour vous plaire. L’univers des deux jeux est presque similaire, ayant lieu dans un monde apocalyptique. Le protagoniste est une femme (waifus comme le nomment aussi bien les nerds d’entre nous), aussi belle que puissante. Enfin, le gameplay varié et l’histoire captivante auront de quoi vous occuper pendant une bonne vingtaine d’heures.

Stellar Blade met en scène une héroïne nommée Eve. Soldate et maître au maniement de l’épée, elle a pour mission de défendre la Terre contre une invasion de créatures mystérieuses appelées Naytibas. Le jeu propose des combats dynamiques et exigeants dans un style proche de Nier: Automata, mêlant combats rapprochés et pouvoirs surnaturels. Et c’est bien normal, car l’équipe de Shift Up est fan du jeu de Square Enix.

Un DLC réunissant Nier : Automata et Stellar Blade sera également déployé le 20 novembre prochain sur PS5. Il embarquera de nouvelles fonctionnalités et de cosmétiques. dont les skins de 2B et A2 pour Eve, un masque d’Emile pour Adam, la synchronisation labiale pour 6 langues et un nouveau mode photo. “Avec l’ajout du DLC de Nier : Automata et les activités marketing en cours, nous prévoyons de maintenir la popularité de l’IP jusqu’à l’expansion de la plateforme”, ajoute Shift Up.

Espérons que ce DLC sera également disponible avec la sortie de Stellar Blade sur PC, pour le plus grand plaisir des fans de 2B et d’Eve.