Napster racheté par une start-up !

Napster, le pionnier du peer-to-peer de MP3 est toujours vivant et vient d’être racheté par une startup anglaise spécialisée dans la VR. La jeune pousse anglo-saxonne MelodyVR vient de s’offrir pour 70 M€ la société américaine Rhapsody International, qui possède Napster depuis 2011.

Napster entre dans la VR

Napster en 2020 c’est quoi ? On est loin des leaders du marché du streaming légal. Spotify possède plus de 250 millions d’utilisateurs actifs, dont environ la moitié abonnée à son offre payante. Napster revendique aujourd’hui 3 millions d’utilisateurs et un catalogue de 90 millions de titres. On peut constater l’écart immense entre les deux. Mais l’ancienne icone du piratage se débrouille bien. Malgré l’absence de publicité, la société est rentable depuis 2017 grâce à ses offres B2B.

MelodyVR rentre dans la danse

MelodyVR est spécialisée dans la diffusion en direct d’événements musicaux en réalité virtuelle. La société compte certainement capitaliser sur le catalogue de Napster. La startup souhaite assurer son avenir car avec la crise du COVID-19, de nombreux concerts et spectacles ont été annulés.

Les deux sociétés devraient continuer à travailler indépendamment du moins dans un premier temps.

MelodyVR a pour objectif de créer une plateforme qui intègre à la fois une offre de musique live immersive et virtuelle et des services de streaming. C’est une offre inédite à ce jour, reste à voir ce que cela va donner.



A suivre…