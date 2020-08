3E, la start-up qui se sert de votre iris pour le futur !

Chacun a ses propres caractéristiques, et comme l’iris est fixé de façon permanente 18 mois après la naissance, il est impossible de faire des changements sans avoir des effets sur le corps. Il peut également être reconnu avec précision même en portant des lunettes ou des lentilles, et sa méthode sans contact permet de l’approcher facilement. C’est l’histoire de la technologie de balayage de l’iris, qui apparaît comme une tendance de sécurité pour empêcher la propagation de COVID-19. La reconnaissance de l’iris est utilisée non seulement dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans divers autres domaines. La société 3E, située dans la Pangyo Techno Valley, surveille l’accumulation de toxines dans le corps à l’aide d’algorithmes d’analyse de l’iris, ce qui lui permet de se placer à la tête du secteur créatif de la biosanté en proposant des solutions de soins de santé personnalisées.

L’iris dévoile votre santé

Avec sa propre méthode de développement et d’analyse de l’algorithme de l’iris, 3E, créée en 2015, a accumulé des technologies de base dans le domaine des solutions de reconnaissance de l’iris. 3E a déposé des brevets de technologie et un certain nombre de brevets d’application liés aux algorithmes basés sur l’analyse de l’iris en Corée et aux États-Unis. Elle exerce une influence sur les marchés nationaux et internationaux en développant des projets de recherche et développement conjoints avec les principales entreprises de sécurité nationales.

Grâce à l’algorithme d’analyse de la forme de l’iris optimisé pour les mobiles et des applications, celui-ci fournit une solution de haute technologie qui reconnaît rapidement et précisément les informations sur l’iris. Le domaine principal de 3E est la santé. Parmi ceux-ci, l’analyse de l’iris basée sur les données de 3E attire l’attention du secteur des soins de santé biologiques en détectant les changements de couleur, la pigmentation liée à la maladie et l’apparition de lésions cliniques. Actuellement, la société a terminé le développement d’un algorithme d’analyse de la santé basé sur la mesure des toxines dans le corps, connues pour être à l’origine de maladies, et elle se prépare à appliquer un service personnalisé basé sur l’IA pour surveiller et gérer l’état de santé des utilisateurs en temps réel.

3E travaille activement sur la mémoire de l’oeil

« L’iridologie est une étude dans laquelle vous pouvez identifier la santé des organes, l’accumulation de déchets ou de toxines, le type de corps et le niveau de santé personnel, l’évolution de la lésion et la progression de la maladie comme le rétablissement de la maladie et même l’état psychologique en regardant l’iris. Vous pouvez vérifier l’état de chaque organe, le niveau de stress, le métabolisme et l’accumulation de toxines » a déclaré Cho. Elle a défini l’iris comme « le mini moniteur et la boîte noire du corps humain ».

Elle a ensuite ajouté : « Comme 86% des maladies sont dues à des toxines, il serait bon de pouvoir trouver des toxines et de faire des tests de dépistage pour protéger les gens contre les maladies. Nous avons développé la solution de mesure des toxines afin que l’iris puisse jouer le rôle de biomarqueur, l’indice de gestion de la santé ». La solution a également été présentée au CES en début d’année. Elle a déclaré que cette solution avait reçu beaucoup d’attention de la part des Américains parce que les frais médicaux y sont élevés et que cela crée des besoins de services médicaux de haute qualité. Exposer au CES a été une grande expérience pour découvrir que cette technologie peut être un excellent outil qui peut aider les gens à gérer leur santé dans la vie de tous les jours.

