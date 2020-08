Selon l’enquête menée auprès des entreprises résidentes de Pangyo, 70 % d’entre elles n’étaient pas des entreprises manufacturières et les technologies de l’information représentaient 74 % du secteur technologique. Les types de technologies les plus utilisés par les entreprises étaient le développement de logiciels, les services de fabrication, les grandes données et la technologie des données. Cet écosystème a fait de Pangyo la Silicon Valley de l’Asie, et de nombreuses entreprises utilisent Pangyo comme porte d’entrée pour pénétrer les marchés nationaux et étrangers.

Une start-up qui protège les données des entreprises

C’est le cas de AlphaBit, un spécialiste des logiciels de sécurité. Comme les trois lois sur les données qui sont à la base de l’utilisation industrielle et commerciale des grandes données ont été révisées récemment, AlphaBit attire l’attention des institutions publiques et financières, ainsi que des entreprises privées qui doivent mettre en œuvre la sécurité des données.

Ciblant le marché du cryptage pour la protection des données, AlphaBit est une jeune entreprise de sécurité des données créée en 2014. En accord avec l’évolution rapide de l’environnement informatique, elle est à la pointe de la sécurité de l’IoT, de la sécurité des grandes données, de la sécurité des bases de données et de l’authentification de sécurité. Cette société fournit Alpha SmartGuard, une solution de chiffrement des données non structurées, et Alpha TKMS, une solution exclusive de gestion des clés HSM, aux institutions publiques et aux marchés financiers.

« Notre entreprise est mieux appréciée que d’autres concurrents étrangers sur le marché de la sécurité des données non structurées, grâce à nos capacités supérieures de cryptage et de visualisation et au fait qu’un cryptage partiel est possible », déclare le PDG d’AlphaBit, Jeon Tae-yeol. Il explique : « En cryptant et en visualisant les passeports — les utilisateurs devraient les décrypter pour s’en assurer — les cryptages effectués par les utilisateurs sans autorisation ont des valeurs méconnaissables. Mais, nous avons amélioré la visualisation des pages comme les images du passeport, et plutôt un cryptage du passeport entier, vous pouvez sélectivement crypter seulement les informations importantes comme les informations personnelles avec notre produit ».

AlphaBit grandit grâce à Pangyo

« Pangyo offre aux jeunes entreprises d’énormes avantages en termes d’installations pour soutenir le développement de produits, d’infrastructures et de géographie », M. Jeon sait pourquoi Pangyo est appelée la Silicon Valley en Asie. En outre, M. Jeon a déclaré : « C’est surtout à Pangyo que sont implantées diverses entreprises liées à la sécurité des données, créant ainsi le meilleur écosystème de sécurité des données en Corée. Je pense qu’il y aura de nombreuses opportunités de coopération pour développer diverses technologies ou solutions de plateforme qui intègrent la sécurité des données avec des solutions non face à face ».

Il a terminé l’interview en disant : « Nous sommes en train de concevoir un système de gestion intégré de cryptage de protection des données non structurées dans un format tiers et d’analyser les exigences au fur et à mesure que nous fabriquons les produits. J’attends avec impatience de voir le réseau mondial de Pangyo créer de nouvelles opportunités en créant de nouveaux marchés en Corée et en entrant sur le marché étranger ».

AlphaBit est l’une des nombreuses startups suivies par le centre de recherche de Pangyo en Corée du Sud. Nous avons mis en place un partenariat avec le gouvernement de la région de Pangyo et ainsi aurons l’occasion de vous présenter régulièrement des Startups Coréennes innovantes.