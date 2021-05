Realme Watch 2 : une montre connectée à moins de 50 euros

En ce mois de mai 2021, Realme vient de présenter son nouveau modèle de montre connectée, la Watch 2. Cette dernière n’est pas encore disponible dans nos contrées. À ce jour, seule la Malaisie peut en profiter. Nous vous conseillons de suivre sa sortie de près. La Realme Watch 2 est prévue pour moins de 50 euros.

Realme Watch 2, performante et peu chère ?

Realme déjà très actif sur le marché des smartphones, ne souhaite pas passer à côté de l’univers des objets connectés tels que les smartwatch. La Realme Watch 2 possède un écran LCD rectangulaire de 1,4 pouce avec une définition de 320 x 320 pixels. L’évolution principale par rapport à la génération précédente, c’est la batterie. Elle passe de 160 à 305 mAh. Le constructeur annonce une autonomie de 12 jours, ce qui est un vrai plus. Malgré cet accroissement d’autonomie, le poids reste contenu elle pèse 38 grammes soit 7 grammes de plus que la Watch 1. À noter également qu’elle conserve une certification IP68.

Bon que l’on soit clair avec vous, ne vous attendez à une smartwatch premium pour votre suivi sportif, car la montre n’embarque pas de puce GPS. Toutefois, la Realme Watch 2 est capable de mesurer votre saturation en oxygène dans le sang (SpO2) et votre rythme cardiaque. Elle propose aussi un suivi du sommeil ou offre le suivi de 90 sports différents : Course à pied (avec smartphone pour le GPS), vélo intérieur, randonnée, etc.

Comme sa grande sœur, la Watch 2 est vendue à un prix serré. En Malaisie, elle ne coute que 229 ringgits, soit environ 46 euros. Realme n’a actuellement pas annoncé de sortie officielle en France, mais cela n’est qu’une question de temps. Et il est fort probable que le prix soit d’environ 50 euros. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé sur cette disponibilité.