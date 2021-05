Twitter va permettre de naviguer sur internet sans publicité

Le réseau social à l’oiseau bleu, Twitter, vient d’annoncer le rachat de Scroll, un service d’abonnement permettant de supprimer un grand nombre d’éléments indésirables sur les sites web. La plateforme compte ainsi ajouter cette fonctionnalité à l’une de ses futures offres payantes.

Twitter fait l’acquisition de Scroll pour une expérience web simplifiée

Mike Park, vice-président du produit chez Twitter, souligne dans un billet de blog concernant le rachat de Scroll : « Chaque jour, les gens viennent sur Twitter pour découvrir et lire ce qui se passe. Les éditeurs, les journalistes et les écrivains alimentent cette conversation, en informant le monde et en suscitant des discussions sur les actualités, les problèmes et les sujets qui nous intéressent tous. Si Twitter est le lieu où se déroule une grande partie de ces conversations, il devrait être plus facile et plus simple de lire le contenu qui les anime ».

Pour faire simple, Scroll permet aux utilisateurs abonnés d’avoir une expérience web sans fioritures et publicité grâce à un simple abonnement. Twitter précise que « les éditeurs qui travaillent avec Scroll peuvent générer plus de revenus qu’ils ne le feraient à partir des publicités traditionnelles sur une page ».

Suite à cette acquisition par Twitter, le service compte désormais arrêter les inscriptions de nouveaux clients afin de développer son intégration dans un futur abonnement premium du réseau social. « À l’avenir, Scroll deviendra un ajout significatif à notre travail d’abonnement alors que nous construisons et façonnons un futur service premium sur Twitter », précise la plateforme de gazouillis.

Pour le moment, Scroll ne fonctionne qu’avec des sites de grands médias américains tels que The Atlantic, The Verge, USA Today, BuzzFeed News, The Sacramento Bee, The Philadelphia Inquirer, The Daily Beast…

Pour rappel, Twitter prépare de gros changements pour 2021 avec l’arrivée de divers abonnements payants permettant d’accéder à de nouvelles fonctionnalités pour sa plateforme. L’objectif du réseau social de Jack Dorsey est de diversifier ses sources de revenus. Nous pouvons par exemple penser à un service de newsletter ou encore les Super Follow.