Faire du sport en jouant tout en étant chez soi ? Nintendo l’a déjà fait avec la Wii Fit. Cette année, l’entreprise revient avec la Nintendo Ring Fit Adventure sur Switch. Il s’agit d’un jeu qui demande l’utilisation de 2 accessoires afin de rendre l’expérience… Sportif !

Qu’est-ce que c’est ?

La Nintendo Ring Fit Adventure est un jeu RPG pour Nintendo Switch vendu en pack avec un accessoire en forme circulaire (appelé la « Ring-Con ») et une sangle de jambe qui utilisent les joy-con de la console.

Le jeu est divisé en plusieurs chapitres et niveaux, votre but est de libérer Drago, un dragon maléfique. Au début du jeu, un cerceau apparaît et vous servira de guide et coach, c’est la Ring-con.

Comment fonctionne la Nintendo Ring-Con

Pour pouvoir avancer tout au long du jeu, Ring (coach sportif dans le jeu) vous demandera de faire des mouvements ou bien des exercices comme les squats avec la Ring-Con. Vous devez donc installer tout le matériel avant de commencer le jeu. Pour ce faire, mettez la joy-con gauche dans la sangle de jambe qui devra être attaché à la jambe gauche. Enfin, mettez la joy-con droite dans la Ring-Con qui servira de « manette » dans le jeu.

Le jeu utilisera les différents capteurs présents dans les joy-con pour retranscrire vos mouvements dans la vraie vie. Malheureusement, il semblerait que la Nintendo Ring Fit Adventure ne détecte pas les mauvais mouvements.

Le principe du jeu est assez simple, courez sur place pour faire avancer votre personnage dans le jeu. Bien sûr, plus vous courrez vite, plus vite le personnage avancera. La plupart des autres mouvements se font avec la Ring-Con.

Disponibilités

La Nintendo Ring Fit Adventure est disponible chez la plupart des revendeurs comme Amazon à partir de 59,99€. Le jeu est compatible avec les Nintendo Switch et Switch Lite. Attention ! Pour les utilisateurs de Switch Lite, vous devrez ajouter 2 joy-con en plus dans votre panier étant donné que ceux de la console ne sont pas détachables.

