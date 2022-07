3 jeux vidéo de la semaine : Capcom Fighting Collection, Fire Emblem Warriors : Three Hopes et Matchpoint

Dans les méandres de la production des jeux vidéo, Le Café du Geek sélectionne pour vous les 3 sorties les plus marquantes de la semaine. Capcom Fighting Collection est une plongée dans l’art de la baston pixelisée. Fire Emblem Warriors: Three Hopes est un excellent défouloir avec en plus une histoire qui se tient. Enfin, avec Matchpoint, nous allons voir que la soif des passionnés de tennis peut être satisfaite.

Capcom Fighting Collection

Vous aimez les jeux de baston à l’ancienne ? De la bonne 2D, pixélisé à souhait et pleine de charme, sans oublier des protagonistes originaux et une véritable technique martiale, vous recherchez tout cela sans toujours le retrouver dans les jeux modernes. Capcom va donc vous ravir avec un Capcom Fighting Collection, une compilation qui vous importe sur un plateau le meilleur de l’histoire des jeux de combat du studio d’Osaka.

Niveau contenu, Capcom n’est pas chiche avec : les cinq Darkstalkers (Night Warriors, Vampire Savior 1 & 2, Vampire Hunter, Darkstalkers’ Revenge). Une série que nous pourrions résumer comme un Street Figther plus noir, gothique, aux monstres aussi beaux que délicatement animés. Il ne s’arrête pas là avec en plus de la baston robotique avec Cyberbots, ainsi que trois titres Street Fighter (Street Fighter II: The Anniversary Edition, Super Gem Fighter et Super Puzzle Fighter II Turbo). Nous avons donc même droit à un jeu de réflexion au milieu de ce festival de coups de pied retournés. Le recyclage est un art pris très au sérieux chez Capcom… Les amateurs d’inédits pourront savourer Red Earth, sortis uniquement sur CPS 3 (Capcom Play System), un jeu qui par sa maestria graphique et ses possibilités tactiques n’est pas sans poésie.

Nous retrouvons donc les graphismes et animations d’origines. Rassurez-vous, la qualité de ceux-ci reste toujours aussi agréable à l’œil, même sur une télévision 4K. Capcom propose des filtres pour mieux retranscrire le rendu visuel d’époque. Nous avons en plus un Musée avec 500 pièces de collection, des captures, des croquis… Nous allions oublier le jeu en ligne, accessible sur chacun des titres. Cela apporte un réel plus pour sa durée de vie.

Capcom Fighting Collection, notre avis

Capcom signe ici une excellente compilation. Elle ravira les amateurs de bastons qui trouveront de grands classiques et un inédit en occident (Red Earth).

Produit disponible sur Capcom Fighting Collection for Nintendo Switch

Voir l'offre 68,91 €

Fire Emblem Warriors : Three Hopes

La série des Fire Emblem a encore franchi un cap avec l’extraordinaire Fire Emblem : Three Houses. Réussissant encore une fois à allier stratégie, jeu de rôle et scénario aussi recherché que les interactions entre les protagonistes sont profondes. En effet, l’aspect « humain » est une des forces du jeu, aussi bien dans la réflexion, que pour l’immersion. En 2017, était sorti Fire Emblem Warriors qui à la surprise était un Musô. Dans ce type de jeu, vous devez détruire des armées entières presque seul, dans un gigantesque jeu de combat. Un titre qui avait marqué les esprits, mais sans nous captivé autant que les jeux de stratégie.

Avec Three Hopes, nous avons donc un Musô dans k’univers de Three Houses. Cela peut sembler anecdotique et pourtant loin de là. En effet, ici est importé l’aspect humain du titre de stratégie. Ainsi, vous avez la possibilité d’avoir de nombreuses interactions avec vos alliés, ennemis. Vous héritez aussi de toute la richesse de son scénario, pour un Musô qui est aussi captivant que bien des titres narratifs.

Pour le reste, nous avons un Musô très réussi. Les armées sont gigantesques, les coups spéciaux, les combos vont marquer vos rétines avec ravissement. La Switch crache parfois ses poumons avec quelques ralentissements, mais cela reste rare. La modélisation 3D est de bonne facture. L’animation tient la route, bref si ce n’est pas exceptionnel, cela convient parfaitement à ce titre.

Fire Emblem Warriors : Three Hopes, notre avis

La série des Fire Emblem Warriors démontre ici avec brio que son environnement et sa richesse scénaristique peuvent parfaitement être la base d’un jeu de combat. Certes, cela reste un peu répétitif, mais justement la narration apporte une motivation supplémentaire pour avancer et varier les plaisirs.

Produit disponible sur Fire Emblem Warriors : Three Hopes (Nintendo Switch)

Voir l'offre 44,49 €

Matchpoint

Il peut sembler lointain le temps où les amateurs de tennis vidéoludiques pouvaient s’éclater sur les cultissimes Virtua Tennis 2 ou encore Top Spin 4. Des titres qui datent au mieux de la première décennie des années 2000. Depuis peu de choses à se mettre sous la dent excepté AO Internationnal Tennis. Ce dernier est un bon titre, mais il manquait de la maestria de ses illustres ancêtres.

Nous sommes face à un titre tout ce qu’il y a de plus classique. Le cœur du jeu est le mode Carrière, vous modélisez votre avatar et commencez en bas de l’échelle avec pour objectif de devenir le numéro 1 mondial. Cette partie est bien pensée, réaliste, mais n’offre pas la scénarisation dont profitent les titres sportifs 2 K Games par exemple. Vous pouvez faire des matches libres, jouer en ligne et même à deux sur le même écran. Le gameplay est simple et efficace avec coup droit, lift, slice et lob attribué à chacun à un bouton. Il suffit ensuite de toucher la gâchette pour ajouter un effet d’amorti. Enfin, après le tir, si vous êtes assez rapide, vous pouvez choisir l’effet apporté à la balle en sélectionnant sa zone d’arrivée.

Nous avons plutôt de bonnes sensations, avec un jeu résolument arcade, avec quelques subtilités très intéressantes. Reste que malgré ces aspects positifs, il faut se rendre à l’évidence, la technique n’est pas au niveau. La modélisation des joueurs est grossière, idem pour les terrains, les spectateurs. L’animation va sûrement profiter d’une mise à jour, car actuellement elle n’est pas de première fraîcheur. Nous sommes loin de ce que l’on peut attendre d’un titre de 2022, même sur console old-gen.

Matchpoint, notre avis

Nous sommes face à l’un des meilleurs jeux de tennis actuellement disponibles. Un titre qui n’est pas au niveau de ses meilleurs prédécesseurs, mais qui fait le job pour les amateurs du genre en manque de sets vidéoludiques.

En partenariat avec Matchpoint - Tennis Championships (PS5) Neuf 50.8 € Voir l'offre Neuf 54.19 € Voir l'offre