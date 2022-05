TikTok : le réseau social commence à proposer des jeux vidéo

Le monde du jeu vidéo semble attirer le réseau social TikTok. En effet, la plateforme spécialisée dans les vidéos courtes commence à tester l’intégration de jeux sur sa plateforme, pour le moment uniquement au Vietnam. Dans le cas où cette fonctionnalité est convaincante auprès des utilisateurs, un déploiement global pourrait suivre dans les mois à venir.

Les jeux vidéo sur TikTok, ça donne quoi ?

D’après quatre sources de Reuters, TikTok aurait débuté l’ajout de jeux vidéo sur sa plateforme. Dans les détails, nous apprenons que la société derrière le réseau social (ByteDance) aurait « testé l’introduction de jeux HTML5, une forme courante de mini-jeu, dans son application grâce à des liens avec des développeurs de jeux tiers et des studios tels que Zynga Inc ».

D’ailleurs, un représentant de ByteDance est venu commenter auprès de l’agence de presse que le réseau social cherchait toujours à enrichir TikTok. C’est pourquoi des tests sont menés de façon régulière afin d’essayer de nouvelles fonctionnalités ou intégrations sur la plateforme. Pour le moment, les jeux vidéo sont uniquement testés au Vietnam, une région fortement attractive pour les réseaux sociaux d’après Reuter, notamment car « 70 % des citoyens ont moins de 35 ans » dans cette région.

Concernant les plans de déploiement des jeux vidéo sur TikTok, nous apprenons que le réseau social étendrait la fonctionnalité à plus d’utilisateurs dans les mois à venir. Reuters souligne ainsi que l’application déploierait « plus largement les jeux en Asie du Sud-Est […] dès le troisième trimestre » de cette année. Pour rappel, les utilisateurs aux États-Unis peuvent déjà profiter de titres comme Disco Loco 3D de Zynga et Garden of Good, alors que la version chinoise de la plateforme (Douyin) permet déjà de jouer depuis 2019.

La raison de la démocratisation du jeu vidéo sur TikTok est simple. L’agence souligne en effet que « la présence de jeux sur sa plateforme permettrait d’augmenter les revenus publicitaires ainsi que le temps passé par les utilisateurs sur l’application ». Ce nouveau type de contenu permettrait aussi de mettre en effet les jeux produits par les studios de ByteDance. Reuters explique d’ailleurs que le réseau social compte commencer avec « des mini-jeux, qui ont tendance à avoir des mécanismes de jeu simples et un temps de jeu court », mais aussi que les ambitions de l’entreprise « en matière de jeux vont au-delà », avec des titres bien plus fournis.

