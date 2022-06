Instagram allonge les Reels à 90 secondes et ajoute plusieurs nouveautés

Meta vient d’annoncer le lancement de plusieurs nouveautés sur Instagram. Ces dernières visent principalement à favoriser la création et la personnalisation des contenus vidéo courts de la plateforme, alias les Reels. Ainsi, la durée de ce format a été allongée à 90 secondes et il est maintenant possible d’y inclure des sondages, des quiz et les curseurs d’émojis des stories, ou encore de nouveaux effets sonores.

Instagram allonge les Reels pour concurrencer TikTok

Dans un billet de blog, Meta (ex-groupe Facebook) vient d’annoncer de multiples améliorations pour les Reels, soit la fonctionnalité Instagram entrant directement en concurrence avec le réseau social TikTok.

Pour commencer, les Reels deviennent plus longs. Ces vidéos courtes passent ainsi de 60 secondes à 90 secondes. Grâce à cette nouveauté, les utilisateurs d’Instagram pourront proposer des contenus plus complets afin d’étayer leurs propos pendant quelques secondes supplémentaires. À titre d’information, cette durée pour les vidéos courtes de la plateforme est bien loin du leader dans ce domaine. En effet, TikTok propose de créer des contenus pouvant durer au maximum 10 minutes.

En plus de cela, les créateurs auront de nouveaux outils à leur disposition pour leurs Reels, à commencer par une nouvelle collection d’effets sonores, allant « des klaxons aux grillons en passant par les tambours et plus encore ». Instagram introduit aussi une nouvelle fonctionnalité d’importation audio, permettant d’ajouter ses propres pistes audio (un commentaire ou un bruit de fond par exemple) sur des vidéos durant au moins cinq secondes.

Pour finir, des autocollants interactifs déjà disponibles pour les stories sont ajoutés aux Reels : les sondages ; les quiz ; et les curseurs d’émojis. Instagram souligne que cela permettra d’offrir « davantage de possibilités d’engagement avec votre communauté ». Le réseau social annonce la possibilité de recommander des Facebook Reels directement dans Instagram.

Pour finir, les créateurs de contenu pourront modifier et programmer les Reels « dans les prochaines semaines », une fonctionnalité qui devrait faciliter la vie des community managers.

