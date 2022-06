Applications de rencontres : voici les départements français les plus actifs sur Tinder

À la fin du mois de mars 2022, la Fédération française de Dating est venu partager un nouveau rapport dévoilant les départements les plus actifs sur l’application de rencontres Tinder. Dans les détails, elle précise que l’objectif était « d’évaluer les différences régionales sur l’adoption des sites de rencontres, et particulièrement l’application mobile Tinder, la plus utilisée sur le territoire français ».

La répartition des utilisateurs Tinder en France

Avant de se concentrer sur l’utilisation de Tinder dans les départements français, l’étude rappelle que plus de 1,6 milliard de swipes sont effectués chaque jour dans le monde. 64 % des utilisateurs sont des hommes âgés de 25 à 44 ans. Sur le marché français, l’application de rencontres recense 1,74 million de membres actifs, soit environ 2,6 millions de la population.

Au niveau des départements, le Finistère est numéro 1 en comptabilisant 4,33 % de ses habitants inscrits sur Tinder. Le podium est complété par les Hautes-Pyrénées (3,98 %) et la Haute-Vienne. Les départements les moins présents sur Tinder sont : le Territoire de Belfort avec 1,17 % d’habitants inscrits ; l’Eure et Loire (1,37 %) ; et l’Aisne (1,43 %).

En grande métropole, le taux d’utilisation n’est pas plus élevé que dans les autres départements. En effet, le Rhône (Lyon), les Bouches-du-Rhône (Marseille), Paris, ou encore le Nord (Lille) arrivent respectivement en 22e place, 32e, 55e et 62e. Nous pouvons ainsi remarquer que le haut du classement se compose principalement de départements ruraux.

La Fédération française de dating explique que ce phénomène serait causé par : le fait que les habitants de grandes métropoles ont de plus grandes alternatives afin de rencontrer des personnes IRL ; ou encore le fait qu’ils utilisent plusieurs autres applications en même temps (Fruitz, Bumble, Happn, Hilly…), notamment car ils sont des « early adopters ».

De plus, une corrélation entre l’âge moyen des habitants et le taux d’utilisation de Tinder a été observée. Il est d’ailleurs précisé qu’elle « est désormais parfaitement implantée en zone rurale, grâce à sa possibilité de choisir la zone de recherche à plusieurs dizaines de kilomètres ».

