luielle – Découverte de la première marque de chapeaux de luxe en Asie

Avec Aving News et dans le contexte de l’événement « Must GO in Korea »; la marque de chapeaux de Luxe luielle a organisé le 24 mars dernier un petit événement à Bukchon à Séoul.

Cet événement est un projet marketing mondial qui invite les étrangers et les influenceurs à voir, entendre, ressentir et expérimenter par le biais de tournées et de soirées les entreprises «Made in Korea».

Luielle est une marque de luxe faite main qui développe toujours de nouveaux modèles pour produire les meilleurs chapeaux et les fabrique soigneusement avec les matériaux les plus luxueux et les meilleurs designers du monde. Fondée par Shiriy Chun qui a pris le goût de la mode et la passion des chapeaux lors de ses études à Paris.

C’est une marque de chapeaux qui est utilisée le plus souvent par les stars nationales dans des films ou Drama.

Le musée Luielle et l’atelier

Récemment, la marque a ouvert le plus grand de chapeau « musée luielle » d’Asie dans le Hanok-village de Jeonju, en Corée. Et s’est ainsi, assurée un nouveau moteur de croissance dans le secteur des contenus culturels.

Le chapeau est le miroir de la société et reflète les circonstances et la romance de l’époque. Je remercie les médias étrangers pour leur intérêt. Et espère que cette opportunité permettra à la marque luielle de se faire connaître sur les marchés étrangers. Ruel Shirley, représentant de Louis.

On en a profité pour en apprendre plus sur la culture des chapeaux en Corée du Sud et quelques faits historiques intéressants :

En général, la tête d’un homme mesure 58 cm, mais les chapeaux traditionnels coréens ont une circonférence de 52 cm. En d’autres termes, le chapeau tombe lorsque la posture est mauvaise car il est seulement posé sur la tête. Choe Hyun-jong, PDG de la société de distribution de luielle

On était plusieurs médias internationaux à participer à l’événement et on a pu décorer notre propre chapeau dans une activité très ludique.

Quelques photos de l’activité :





































Source : Aving News